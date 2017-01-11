日期:1月11日，山西男籃在客場以95-108不敵遼寧男籃。26輪比賽過後，山西隊13勝13負，繼續在季後賽的邊緣徘徊。

本場比賽的下半場，富蘭克林在一次拼搶中受傷下場，經過緊急的包紮，他重新回到了場上。只是他的形象有些讓人心疼，扎帶緊緊的在他的頭上包了一整圈，讓富蘭克林看起來有些像動畫里的「一隻耳」。綁著扎帶的富蘭克林一上場依舊和沒事一樣，不停的拼搶和投籃。他的樣子讓不少遼寧球迷也有些心疼，他們紛紛發微博表示，「為了山西的勝利，富蘭克林真是拼了。」然而富蘭克林的帶傷上陣並沒有改變比賽的局勢，第四節遼寧隊打出28-21的單節比分，以108-95兵不血刃的拿下了比賽的勝利。富蘭克林「空砍」34分10籃板。

在兩隊本賽季的首次交手中，富蘭克林同樣出現讓人心疼一幕，那一場比賽中，遼寧和山西大戰三個加時，富蘭克林足足打了58分25秒，拿到60分13個籃板和21次助攻的超級數據，依然沒能幫助球隊拿到一場勝利。而且遼寧隊的後衛線有楊鳴，。哈德森，郭艾倫和趙繼偉輪換，但山西隊幾乎靠著他打了整場比賽。那場比賽結束后，富蘭克林賽后被工作人員攙扶離場的照片也在微博上熱傳。

26輪比賽打完，富蘭克林場均出戰40.6分鐘，比他上賽季在山西隊的出場時間還要多了近4分鐘，目前在CBA的所有外援中排行第一。富蘭克林要比排在他身後的哈德森每場比賽多打近3分鐘的時間。

從這些數據不難看出山西隊目前對富蘭克林的依賴之深，說富蘭克林現在是全CBA最辛苦的外援也不為過。然而許晉哲在2015年接過山西隊的教鞭之初就曾經表示，「CBA對於外援的依賴超過了他的想像，他不願意只看到外援的單幹。」他還為此炒掉了山西隊曾經的外援，CBA得分狂人瓊斯。可是在一年半的執教后，山西隊似乎又回到了曾經的老路。當然，山西隊目前內線遭受傷病的困擾也是球隊戰績不佳的一個重要原因，此外，內線外援的更換也值得商榷。但山西的國內球員發揮也讓人有些看不懂。

看看今天的技術統計，遼寧隊總共有3名國內球員得分上雙，而山西這邊只有曾令旭一個國內球員的得分超過了14分。如果山西隊的國內球員始終維持這樣的狀態，那麼他們恐怕很難完成賽季前定下的進軍季後賽的任務。

（Eric）