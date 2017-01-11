日期:1月11日消息，CBA聯賽第26輪的比賽今晚全面開打，在一場焦點較量中北控男籃坐鎮主場迎來了北京隊的挑戰。憑藉著馬布里的穩定表現以及翟曉川在末節的爆發，北京隊最終92-87戰勝了北控男籃。

比賽進行到第三節還剩最後1分鐘，北控隊執行罰球，這時，身著西服的比賽監督突然衝到了場內叫停了比賽，並和裁判交流，隨後裁判示意北控隊的外援巴蒂斯塔無法再繼續比賽。

經過了解才得知，巴蒂斯塔本場比賽應該是累計六次TUD犯規，原本應該被禁賽一場。

本賽季籃協在官網上專門推出了CBA球員TUD犯規統計表（TUD犯規指的是：技術犯規、違反體育道德犯規和直接取消比賽資格的犯規），用以統計和查詢各隊球員TUD犯規的累計次數，按照規定，TUD犯規的累計次數達到一定數量時，會被處以不同場次停賽的追加處罰，嚴重的將直接取消本賽季的比賽資格。

按照籃協的規定，一個賽季中（包含常規賽和季後賽），隊員個人違體犯規次數累計達到4次時，自動追加停賽1場。巴蒂斯塔在此前的比賽中已經累計四次違體犯規，按照聯賽的規定本場比賽本應停賽，但籃協的工作人員並沒有發現這個問題，也沒有做出任何公示，導致本應停賽的巴蒂斯塔參加了這場比賽，直到第三節打到末尾比賽監督才發現了這個問題。

為什麼籃協並沒有發現巴蒂斯塔已經累計4次違體犯規了那？賽后經過了解，籃協在TUD技術統計中出現了問題，巴蒂斯塔的數據奇怪的出現了兩行，有2次違體犯規被記到了第二行里，這也導致工作人員沒有發現他的累計次數已經到達了4次。

籃協糟糕的技術統計這一次竟然騙了自己。

好在北京首鋼本場比賽贏下了比賽，如果這場比賽首鋼輸掉的話，本應停賽的巴蒂斯塔出戰三場又該怎麼算呢？籃協這樣的錯誤真的讓人感到難以理解。

（浪神）