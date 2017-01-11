山西後衛：和對方杠的勇氣都沒有還配打籃球？北京新浪網 (2017-01-11 22:07)
希姆斯在比賽中表現的不夠強硬
日期:1月11日，山西男籃在客場以95-108不敵遼寧男籃。全場比賽山西隊都被遼寧隊壓制，而且國內球員發揮低迷，除了曾令旭得到14分外，其餘所有國內球員的得分都沒有過10分。
賽後有些鬱悶的曾令旭也第一時間發微博表露心跡，「如果連跟對方杠這點起碼得勇氣都沒有，而只選擇在場上最舒服的位置，那根本不配打籃球。」
有球迷留言問，「這是說誰呢？」另一位球迷回復，「估計是說大外援。」
今天山西隊的西蒙斯雖然拿下21分20個籃板的數據，但是他在場上多次被韓德君防的進不了內線，只能在外線遠投。對於籃板的保護和爭搶比起他的前任戴勒姆波特有不小的差距，因此他的表現也引起了一些球迷的爭議。
（Eric）
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