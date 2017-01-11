日期:1月11日，CBA聯賽休整了一個周末之後繼續進行。今晚山東坐鎮主場迎戰福建隊，好消息是陶漢林等到了復出。從聯賽開始到現在第26輪，山東隊終於迎來了完整的陣容。陣容第一次完整，山東就贏下了對手30多分，這樣的山東真是讓人不得不服。

昨天中國籃協公佈了對陶漢林的處罰，在處罰中反興奮劑中心認定「基本可以排除陶漢林故意使用克侖特羅的可能性，可以判定克侖特羅陽性是其在出就餐食用了被污染的食品導致的。」所以對陶漢林本人免予禁賽，罰款5000元。

然而陶漢林從第十二輪比賽開始一直處於停賽狀態。而在這個過程中，山東隊經歷了外援受傷，換新外援，新外援又接著受傷。內線人員捉襟見肘，外線人手不夠。丁彥雨航的場均時間從上賽季的24分鐘一下突增到了38分鐘，這樣的強度足以看出人員的短缺帶來的窘態。

「真的是沒有辦法了，隊里的情況就這樣了，我不打，怎麼辦？」丁彥雨航的近來的表現讓球迷們都親切的稱呼他為「外援丁」

一直在等待聽證結果的陶漢林更是心急如焚。「我知道自己是清白的，可是這麼一場場的耗著，我感覺對不起球隊。聯賽這麼緊張，球隊真的耽誤不起。」陶漢林已經不止一次的表達過自己的心情。

但是，困境中的山東隊沒有退縮，更沒有像很多人預料那樣的擺爛。他們用自己的行動踐行著山東大漢的堅韌和不屈。他們屢屢打出蕩氣迴腸的比賽，堅強的將季後賽的希望捏在手裡。今天的這場比賽是山東陣容完整的第一場比賽。他們就用行動證明了一切。

半場比賽，他們就砍下了76分，而對手僅有45分。半場就贏了對手31分。尤其是在第二節比賽，他們單節就轟下了42分。全場比賽山東隊134分，五人得分上雙。丁彥雨航繼續延續著火熱的手感得到25分，回歸的陶漢林也得到了13分鐘的出場時間，並且的到10分2籃板。

陽光總在風雨後，終於迎來了陣容完整的山東是否還會打出更好的表現，值得期待。

（晨曦）