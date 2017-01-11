日期:1月11日，2016-17賽季cba 聯賽常規賽第26輪比賽今晚開打。四川品勝坐鎮主場迎戰廣東的挑戰，廣東隊的易建聯繼續缺戰。最終四川品勝主場130-109大勝廣東隊。

本場比賽廣東隊三節結束后就已經落後四川隊30分，前三節他們一直在使用砍哈戰術，不停地送四川隊哈達迪以及其他球員上罰球線。而第四節犯規戰術用的更加頻繁，幾乎每個回合都會響哨。

全場比賽廣東隊犯規數達到了41次，送給四川隊56次罰球機會。賽后大批球迷在微博留言表示看不懂廣東今晚的打法。

廣東隊新星趙睿賽后發微博寫到：「我們只想好好的打籃球。」有人問他發生了什麼事情，趙睿留言回復「無話可說了。」

（大葉）