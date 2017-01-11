廣東今晚比賽看不懂 球員：我只想好好打球北京新浪網 (2017-01-11 22:10)
日期:1月11日，2016-17賽季cba 聯賽常規賽第26輪比賽今晚開打。四川品勝坐鎮主場迎戰廣東的挑戰，廣東隊的易建聯繼續缺戰。最終四川品勝主場130-109大勝廣東隊。
本場比賽廣東隊三節結束后就已經落後四川隊30分，前三節他們一直在使用砍哈戰術，不停地送四川隊哈達迪以及其他球員上罰球線。而第四節犯規戰術用的更加頻繁，幾乎每個回合都會響哨。
全場比賽廣東隊犯規數達到了41次，送給四川隊56次罰球機會。賽后大批球迷在微博留言表示看不懂廣東今晚的打法。
廣東隊新星趙睿賽后發微博寫到：「我們只想好好的打籃球。」有人問他發生了什麼事情，趙睿留言回復「無話可說了。」
（大葉）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
HDMI 液晶顯示器．SONY MHL HDMI．LED HDMI 螢幕．hdmi 螢幕．液晶螢幕．10.1吋 HDMI 螢幕．Nikon S4300 觸控式螢幕．電腦 螢幕．電腦螢幕．螢幕保護貼．螢幕架．costco 螢幕
甩肉48斤情定男神 玄彬女友姜素拉身材原來這麼好【北京新浪網】
翟曉川林志傑差點打起來 比賽一度中斷5分鐘【北京新浪網】
晚報杯對抗賽業餘慘遭零封 總局數職業90勝85負【北京新浪網】
歐文:曼聯利物浦半斤八兩 英超沒必要學西甲【北京新浪網】
[眾彩網]大樂透第17005期推薦匯總【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》