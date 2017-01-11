日期:1月11日，CBA聯賽第26輪全面開戰，青島隊（12勝13負）兩連勝坐鎮主場迎來了江蘇隊（12勝14負）的挑戰，最終青島隊以107-105取得勝利的同時喜獲三連勝，而江蘇隊則遭遇了兩連敗。

數據方面，江蘇隊小外援布魯克斯得到31分8籃板7助攻，大外援麥克唐納得到17分4籃板，國內球員中，易立24分10籃板，柳偉15分3籃板。青島隊小外援瓊斯得到33分9籃板7助攻，大外援盧卡斯得到25分8籃板，國內球員中，孫傑17分4籃板，田嘉夫11分。

首節上來，江蘇隊狀態不錯，打出10-5的開局，但青島隊也不含糊，在瓊斯和田嘉夫接連命中三分之後，客隊已經以11-10反超了比分。此後雙方展開對攻，以26-26平結束了首節比賽。

進入次節之後，雙方打得依舊是難分難解，但青島隊的雙外援組合更為出色，特別是盧卡斯頻頻在內線得分。眼見主隊在場上稍佔優勢，柳偉站了出來，客隊在加強內線進攻之後，以50-47反超結束上半場。

易邊再戰，柳偉和易立接連有得分進賬，江蘇隊只有靠瓊斯來勉強回應，多點開花的江蘇隊越打越順，以77-69領先結束了第三節比賽。

關鍵的末節爭奪，客隊逐漸建立起兩位數優勢。雙方拼搶激烈，宗讚甚至和麥克唐納發生了衝突，隨後老將孫傑連續命中兩記三分，青島隊將比分反超1分。隨後易立罰球命中，瓊斯終場前完成了關鍵搶斷，兩隊以93-93進入加時賽。

加時賽中，布魯克斯幾乎已一己之力在對抗青島隊，但青島隊多點開花，在終場前19秒領先2分，隨後易立三分未果，青島隊以107-105取勝。

CBA下一輪，青島隊將遠赴客場挑戰廣州隊，而江蘇隊將繼續客場迎戰八一隊。

青島首發：瓊斯、王慶明、刁成灝、張騁宇、蘇偉

江蘇首發：布魯克斯、易立、柳偉、劉業暉、常亞松

（尋高）