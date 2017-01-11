▲陳思誠（右）被拍到與2女夜宿總統套房，佟麗婭過去受訪時曾表示，若出軌「回家就好吧！」（圖／翻攝自佟麗婭、陳思誠微博，2017.01.11）

大陸女星佟麗婭剛生完小孩就趕到上海拍攝新戲，沒想到老公陳思誠近日卻被爆出讓2個年輕女子在總統套房過夜。夫妻多年前受訪影片意外再被翻出，當時被問到對於另一半出軌看法時，佟麗婭大方的說：「我覺得回家就好」，引發網友熱議。

當時，兩人被問到出軌看法，男方表示出軌一定會有，「一夜情比比皆是，有的比我們想得更不堪，有的更幸福。不是容不容忍的問題，而是不能迴避！」認為每個人都可能有瞬間的心動或身動，差別只在於有些人真的就背叛了，但有人則能拉回來。至於心靈或是身體出軌哪個嚴重，是個哲學問題，並沒有答案。

輪到佟麗婭回答時，她則表示：「回家就好吧！」才剛回答完，陳思誠又馬上搶話表示，「婚姻是個最扼殺人性的一個制度」，出軌也不是原不原諒的問題。過程中，女方始終微微側著頭，含情脈脈的看著老公發表意見，並未出聲反駁。過去受訪影片被翻出，也引來網友酸回：「回頭去看訪問那些回答，再看這次的出軌事件，就知道佟麗婭肯定會吃虧的！」

▲佟麗婭在微博常分享許多老公陳思誠的照片。（圖／翻攝自佟麗婭微博，2017.01.11）