老公邀2女深夜開房 佟麗婭：回家就好NOWnews今日新聞 (2017-01-11 21:39)
大陸女星佟麗婭剛生完小孩就趕到上海拍攝新戲，沒想到老公陳思誠近日卻被爆出讓2個年輕女子在總統套房過夜。夫妻多年前受訪影片意外再被翻出，當時被問到對於另一半出軌看法時，佟麗婭大方的說：「我覺得回家就好」，引發網友熱議。
當時，兩人被問到出軌看法，男方表示出軌一定會有，「一夜情比比皆是，有的比我們想得更不堪，有的更幸福。不是容不容忍的問題，而是不能迴避！」認為每個人都可能有瞬間的心動或身動，差別只在於有些人真的就背叛了，但有人則能拉回來。至於心靈或是身體出軌哪個嚴重，是個哲學問題，並沒有答案。
輪到佟麗婭回答時，她則表示：「回家就好吧！」才剛回答完，陳思誠又馬上搶話表示，「婚姻是個最扼殺人性的一個制度」，出軌也不是原不原諒的問題。過程中，女方始終微微側著頭，含情脈脈的看著老公發表意見，並未出聲反駁。過去受訪影片被翻出，也引來網友酸回：「回頭去看訪問那些回答，再看這次的出軌事件，就知道佟麗婭肯定會吃虧的！」
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