▲紺野朝美（左）曬出和老公杉浦稔大恩愛合照，超萌身高差讓網友直呼羨慕。（圖／翻攝自紺野朝美Instagram，2017.01.11）

6年前轉型當主播的早安少女組前成員紺野朝美昨（10日）宣布與日本職棒養樂多隊投手杉浦稔大結婚，突如其來的閃婚宣言讓網友大吃一驚，但仍「恭喜」紺野朝美達成「女主播配職棒選手」的標準組合，認為她終於「得償所望」，成功嫁得好人家。

紺野朝美從2009年自早安少女組畢業之後，考進了日本慶應義塾大學環境情報系，之後進入東京電視台擔任體育節目主播，期間曾與數名投手傳出緋聞，曾被爆料喜歡聯誼，且「個性奔放，性經驗十分豐富」，有「聯誼控」、「SEX控」封號。

▲據悉紺野朝美（左）與杉浦稔大祕戀一年，今年元旦登記結婚。（圖／翻攝自紺野朝美Instagram，2017.01.11）

29歲的紺野朝美比老公杉浦稔大大五歲，兩人同為北海道札幌同鄉，據悉兩人祕戀一年，去年底紺野朝美赴北海道見過男方父母，元旦就在當地登記結婚。公布喜訊之後，紺野朝美曬出兩人恩愛合照，33公分的超萌身高差讓眾人十分羨慕，直呼紺野朝美小鳥依人「備受呵護的感覺」好幸福。