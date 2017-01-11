球齡2個多月 HBL劉彥廷助青年逆轉強恕中央社 (2017-01-11 21:40)
（中央社記者李宇政台北11日）105學年度HBL男甲級12強複賽移師高雄巨蛋，青年今天在最後4.8秒，靠著球齡才2個多月的劉彥廷2罰中1，以61比60逆轉強恕，也拿下複賽首勝。
強恕高中在第3節還一度領先9分，不過終場前34.8秒青年高中的鍾凱聖先以三分球追平分數，讀秒階段由王偉丞主導攻勢，但他手感不佳沒有出手，選擇切入傳球給籃下卡到位置的劉彥廷，結果劉彥廷獲得罰球機會，2罰1中，幫助球隊勝場開張。
「教練戰術設計是主攻內線先拿2分。」追平分數的鍾凱聖表示，沒想到球傳不進禁區，反傳到在三分線外的他手裡，心想就投了。
罰進勝利的劉彥廷原是排球選手，後來才轉戰籃球，青年教頭徐國宏直呼是「撿到寶」，去年12月預賽青年贏強恕時，當時劉彥廷才獻出HBL的處女秀。
對於今天的比賽，徐國宏表示，幾名鋒、衛主力變弱，失去信心，中場休息開罵後，下半場才稍有起色，只不過跳出來的卻是替補球員，重新追回失分、後來居上。
強恕隨隊教練吳志遠表示，決勝期守「三二聯防」，居然漏掉鍾凱聖，加上連續2次失誤，等於是輸給自己。1060111
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