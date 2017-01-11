日期:1月11日，CBA聯賽第26輪，山東主場迎戰浙江隊。本場比賽陶漢林本賽季首都解禁復出，最終山東隊以134-107戰勝浙江隊，取得7連勝。

山東6名球員得分上雙，鄧特蒙32分，丁彥雨航25分，湯普森21分，賈誠15分，李敬宇14分，陶漢林10分。

浙江隊同樣6名球員得分上雙，吳前31分，沃倫20分，布朗17分，盧藝文14分，張大宇11分，張永博10分。

丁彥雨航在比賽的一開始就展現出了極強的進攻慾望，山東隊也取得了4-0的開局，浙江隊之後不斷命中投籃，和山東隊把比分咬到9-10。不巧的是在接下來的一個進攻回合中沃倫扭了腳下場休息，山東隊抓住這個機會打出了一波14-0的進攻小高潮，此時山東隊以24-9領先。接下來山東隊再次發動高潮，第一節結束時以34-17領先。

第二節開始山東隊依然攻勢不減，鄧特蒙命中三分球之後山東隊已經45-23領先。浙江隊此後有些鬆懈，被山東隊連續搶斷，山東隊連續長傳進攻，比賽十分好看。上半場結束時山東隊以76-45領先。

山東隊在第三節繼續保持了比賽的高效，兩隊的分差也一直持續在30分上下，第三節還有2分多鍾的時候山東隊得分已經破敗，第三節結束時山東隊以110-81領先。

面對分差懸殊的第四節雙方一通亂戰，山東隊穩穩的把勝果保持到了最後。

山東隊下場比賽客場挑戰同曦隊，浙江隊將客場挑戰天津隊。

浙江：張大宇、吳前、沃倫、夏鈺博、張永鵬

山東：張輝、睢冉、丁彥雨航、賈誠、賈森-湯普森

（漢堡）