日期:1月11日消息，CBA聯賽第26輪的比賽今晚全面開打，在一場焦點較量中北控男籃坐鎮主場迎來了北京隊的挑戰。憑藉著馬布里的穩定表現以及翟曉川在末節的爆發，北京隊最終92-87戰勝了北控男籃。

數據方面北京隊馬布里砍下26分6籃板6助攻，翟曉川19分5籃板，張慶鵬11分，格蘭特12分11籃板；北控隊麥克克魯姆得到27分8籃板3助攻，隊長於梁拿下24分，巴蒂斯塔因為犯規問題下半場沒有出場拿下8分13籃板。

比賽開始后北京隊率先發力，孫悅三分命中之後馬布里和吉喆也有得分進賬，兩支球隊身體接觸非常頻繁，德比的氛圍從首節就已經展現了出來。趁著北京隊進攻效率下降，北控隊在麥克克魯姆的帶領下打出10-2的小高潮，調整陣容之後兩隊的進攻效率都不高，首節結束北京隊17-15暫時領先。

第二節比賽北控隊的狀態依舊沒有起色，而北京隊在馬布里的帶動下則找到了進攻的感覺，格蘭特和方碩、翟曉川都有得分進賬。雖然比分落後但北控隊沒有慌亂，趁著北京隊失誤增多巴蒂斯塔和麥克克魯姆在內外線都找回了狀態，半場戰罷兩隊打成了41平。

易邊再戰北控隊主攻內線，王振宇和巴蒂斯塔連續得分幫助他們佔據了優勢，北京隊這邊格蘭特的狀態依舊起伏很大，好在張慶鵬登場之後和馬布里一起帶領著球隊迫近了比分。兩支球隊在防守端動作都不小，比賽也充滿了火藥味，隨著小將賀希寧的突然爆發北控隊在最後階段再次佔據主動，三節結束北控隊68-62反超了比分。

末節決戰北控隊宋康明率先得分，北京隊這邊翟曉川連拿4分之後馬布里和張慶鵬也有得分進賬，翟曉川罰球命中之後北京隊已經扳平了比分。決勝時刻北京隊在進攻端把握機會的能力更加出色，吉喆和孫悅的三分以及馬布里的突破幫助他們牢牢控制著局勢，最終北京隊92-87戰勝了北控男籃，拿下了京城德比的勝利。

下一輪比賽，北京隊將會迎戰廣廈男籃，而北控隊則會迎戰山西隊。

雙方首發：

北京男籃：孫悅，馬布里，王驍輝，吉喆，張松濤

北控男籃：王振宇，楊敬敏，劉大鵬，宋康明，麥克克魯姆

（小昭）