1月11日，CBA第二十六輪開戰，天津男籃在主場迎戰廣廈男籃。四節戰畢，廣廈男籃客場以126-107大勝天津男籃。

數據方面，天津隊杰特34分8板7助，薩卡基尼28分17板，孟祥龍16分。廣廈隊林志傑12分5板，霍爾曼19分，胡金秋18分，劉錚17分，李京龍24分，福特森13分6板。

首節比賽，廣廈隊率先拿到球權，杰特後撤步三分命中，劉錚急停挑籃命中。胡金秋突破拋投打進2+1，薩卡基尼禁區打板命中。胡金秋空接打板命中，劉錚右側弧頂三分也中。杰特打進2+1，蘇若禹內線打板命中，杰特扔進大號兩分。李京龍連續命中三分，杰特強起上籃打進2+1，蘇若禹扣籃得手。第一節結束廣廈便以35-19領先天津隊。

第二節一開始，李京龍再次連續命中兩記三分，薩卡基尼也扔中三分。孟祥龍突進內線打成2+1，胡金秋內線打板命中。孟祥龍一條龍上籃命中，福特森弧頂命中三分。孟祥龍弧頂三分也中，霍爾曼單臂暴扣得手。胡金秋搶下進攻籃板打進，張智涵底角三分命中，孟祥龍上反籃命中。雙方互有攻守，廣廈以65-44大比分領先天津隊結束上半場。

易邊再戰，林志傑挑籃命中率先得分，杰特追身三分命中。福特森交叉步突破打板命中，杰特遠投三分命中，霍爾曼內線打板命中。林志傑罰球線急停干拔命中兩分，福特森助攻王征扣籃得手。劉錚三秒區急停跳投命中，胡金秋利用天津隊的失誤快下扣籃得手，孫銘徽投中高難度三分。第三節兩隊比分進一步拉大，以92-69結束第三節。

最後一節，時徳帥率先打板命中，薩卡基尼三秒區上籃命中。劉錚弧頂三分命中，薩卡基尼扣籃得手。孫銘徽、李京龍三分再中，廣廈外線三分全開，打停天津隊。暫停回來，杰特投進超遠三分，霍爾曼暴扣得手，兩隊末節開始對飆三分，張智涵、薩卡基尼、孫銘徽、張偉接連命中三分。比賽早已失去懸念，廣廈客場以126-107大勝天津隊。

下一輪天津隊繼續坐鎮主場迎戰浙江隊，廣廈隊也將回到主場迎戰強敵北京隊。

雙方首發：

天津隊：杰特、張智涵、李培榮、張驥、薩卡基尼

廣廈隊：霍爾曼、劉錚、林志傑、胡金秋、孫銘徽

（浩瀚森林）