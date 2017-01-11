日期:1月11日晚，首屆中國杯國際足球錦標賽在廣西南寧進行第二場較量，智利隊對陣克羅埃西亞隊，90分鐘內雙方戰為1-1平，點球戰中智利隊憑藉門將托塞利的出色發揮戰勝克羅埃西亞。接下來克羅埃西亞隊將同中國隊爭奪賽事第3名，智利隊將同冰島隊爭奪冠軍。

10日進行的首場比賽中，東道主中國隊0-2負於冰島。智利與克羅埃西亞兩隊均表明了爭冠目標，均希望通過本屆賽事考察並選拔球員。與效力於國內俱樂部球員為主要構成的克羅埃西亞隊相比，智利隊對本屆賽事更為重視，安排了巴爾加斯為首的數位於歐洲聯賽踢球球員領銜陣容，也專門派出了轉播、報導本屆賽事的媒體人員，所參加的兩場中國杯賽事都將向智利國內轉播。

開場后雙方不經試探即展開快節奏對峙，智利隊的衝擊頻率與力度相對更佔上風。第8分鐘，效力於德甲霍芬海姆的巴爾加斯在禁區前分球，富恩扎利達接球勁射製造威脅，克羅埃西亞門將迪瓦科維奇將球撲出。此後克羅埃西亞隊也體現傳統的技術能力，希圖姆在快攻中表演了胸部停球接凌空抽射的流暢動作，皮球稍高出橫樑。

第19分鐘，智利隊取得進球：巴爾加斯右路搶斷後採取個人強突，擺脫克羅埃西亞隊4人夾擊後分球至左路空檔，皮納雷斯果斷施射令皮球直飛進球門下角。

領先後的智利隊衝擊節奏有所放緩，克羅埃西亞隊加強控球前壓，比賽半小時后雙方控球率形成各佔50%的均勢局面。在連續的角球攻勢中克羅埃西亞隊的頭槌優勢得到體現，佩羅舍維奇小角度頭槌頂偏在邊網上。第31分鐘，克羅埃西亞隊的積極沖搶險些收穫大禮，安德里亞舍維奇在智利門將托塞利大腳開球瞬間前沖封堵，皮球擊中其腿部后反彈出底線。

戰至上半場後段，智利隊通過連續的反擊快攻又開始給克羅埃西亞防線施壓。第36分鐘，卡爾莫納搶斷後迅速將球塞入禁區右側，巴爾加斯已獲得面對門將的進攻良機，但他的斜射被迪瓦科維奇封出。此後智利隊連續打出快節奏傳遞配合，已有進攻表演的氛圍。克羅埃西亞隊則繼續在角球攻勢中體現頭槌能力，菲利波維奇在門前頭槌接力攻門頂偏。上半場智利隊1-0領先。

下半場剛剛開場智利隊就形成威脅攻勢，瓦倫西亞以快速衝擊在右路送出傳中，禁區後點接應的皮納雷斯在無人防守情況下俯身頭槌，迪瓦科維奇快速側撲將球擋出。

克羅埃西亞隊拼搶硬度提升，奧佐比奇因踩踏對手腳面領到黃牌，菲利波維奇因卡位時侵犯對手面部也告染黃。經過連續換將后，克羅埃西亞隊進攻威脅性也在提升，第66分鐘的流暢攻勢中，弗拉什奇右側斜射劃過門前，後點接應的圖多爾小角度補射打偏在邊網上。

智利隊利用快速衝擊繼續牽制對手，第71分鐘，巴爾加斯在瓦倫西亞妙傳配合下高速突進，再次形成了面對門將迪瓦科維奇攻門的機會，但他的施射再次被迪瓦科維奇擋出。1分鐘后，瓦倫西亞的妙傳為巴爾加斯製造出了更大空間的單刀機會，巴爾加斯也面對門將採取了假射晃動，但皮球還是被迪瓦科維奇撲出。

連續錯失擴大比分機會的智利隊終付出代價：第77分鐘，克羅埃西亞隊打出流暢快攻，圖多爾右路斜傳恰到好處，安德里亞舍維奇在前點直接採取墊射，皮球越過門將飛入網窩。扳平比分后的克羅埃西亞隊士氣大振，數次通過邊中配合製造出威脅攻勢。

90分鐘戰罷雙方戰為1-1平，根據賽事規則直接進入點球戰。90分鐘比賽中顯然是克羅埃西亞門將迪瓦科維奇表現更為搶眼，而點球戰成為了智利門將托塞利的表演舞台：智利隊四輪施射均告命中的情況下，托塞利連續封出克羅埃西亞隊安托利奇與馬里奇的點球，幫助智利隊以5-2的總比分晉級。

克羅埃西亞隊將在14日下午同中國隊爭奪本屆賽事第3名，智利隊將同冰島隊在15日下午爭奪冠軍。

進球信息

智利隊：第19分鐘，巴爾加斯右路內切分球，皮納雷斯勁射攻破球門下角

克羅埃西亞隊：第77分鐘，圖多爾右路傳中，安德里亞舍維奇前點墊射破門

黃牌信息

克羅埃西亞隊：奧佐比奇(第54分鐘)、菲利波維奇(第59分鐘)

(木之火)