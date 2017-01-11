新浪科技訊 1月11日消息，今日，VR家裝企業打扮家宣布完成4000萬人民幣A輪融資，中國家居賣場品牌紅星美凱龍戰略投資。

去年下半年以來，由於基礎技術的搭建還不夠完善，底層技術還未達到足夠的成熟度，在受到資本熱捧之後，VR市場逐漸冷卻。打扮家創始人兼總裁崔健也提到，上半年有近30家投資機構找過來，而下半年投資機構的熱情漸漸淡去。

紅星美凱龍方面表示，投資打扮家看重的是其未來良好的市場前景，紅星美凱龍未來將與打扮家實現底層產品的數據化，導入相關資源。崔健同時也表示，本輪融資完成後，打扮家將加快產品研發及產業布局，並招募團隊拓展全國市場。

崔健介紹說，打扮家的創立與自己的經歷有關，「2008年我自己家裝修，挑主材挑傢具，費時費力費功夫。當時就想，如果沒花錢就能看效果看預算，該多幸福。」這個「預裝修」想法在八年前就已在崔健的腦海萌芽，卻苦於沒有落地的可能。

家裝是一個需求分散，區域分割嚴重的傳統行業。據數據顯示，目前全國大致有超過1萬家的家居產品生產商，15萬家裝公司及340萬室內設計師，並且，每年將有1億個家庭產生家裝需求。據統計，4萬億的泛家居市場中，每年有1.5萬億的家居產品是通過家裝公司渠道銷售給了普通業主，如何通過家裝公司和設計師渠道來銷售家居產品，在線上線下營銷成本高漲的現在，將成為家居產品製造商們探索的主要方向。

打扮家做的也正是如此，通過為家裝公司和設計師提供高效能的設計工具提升用戶粘性、使用時間和獲取數據，接下來實現通過設計師的專家角色將家居產品融入業主設計方案中，形成場景化的電商平台，對接上游供應鏈廠商形成新的產品銷售通路。（譚宵寒）