新浪科技訊 1月11日下午消息，華興資本今日面向2017分享了市場方面的看法，其創始人及CEO包凡稱：從資本市場來看，2017年將是一個相當關鍵但又充滿諸多不確定性的一年，特別是世界大環境的變化，加劇了其間的不確定性。

包凡還強調，在資本市場中，相較經濟周期更加被看重的信貸周期，開始因為美聯儲加息而出現跡象，這可能是一個信貸周期的結束，而往往隨著周期轉換，會發生金融危機。

此外，這位在近兩年參與操盤多項重大互聯網併購案的資本大佬還坦率直言：未來三年內還看不到能出現讓人振奮的顛覆性的機會，同時還能伴隨著比較大的商業顛覆機會。創新已經進入一個相對的瓶頸期。

包凡說：「每次有顛覆性的創新機會，我們的創投行業就有一撥所謂的行情，但是站在今天看未來，至少我本人還沒有看到未來三年內，會出現讓人振奮的顛覆性的機會，同時還能伴隨著比較大的商業顛覆機會。我覺得在我們創投行業裏面，從創新的角度來說已經進入一個相對的瓶頸期。」(李根)

以下是包凡圍繞經濟發展信貸周期和創新瓶頸觀點的分享實錄：

包凡：站在今天看未來，可以跟大家稍微深度的分享一下我們對市場的觀點。

2017年是一個相當關鍵的一年，也是充滿了很多不確定性的一年，從大的環境來看，我覺得其實去年發生了幾件事情，無論是美國的大選、英國的脫歐，包括現在歐洲發生的一些情況，總體來看，這個世界正在變得越來越複雜，以前這個世界可能相對來說是一個單極的（從地緣政治角度來說）世界，從二戰以來，由美國確定的世界秩序已經運轉了很久。

但是從去年來看，我覺得這個世界秩序發生了一些變化，未來這個世界可能會從一個單極的朝多極的方向走。多極的世界未必是一個更好的世界，這裏面會充滿更多的不確定性。

另外一件事，我覺得市場現在並沒有充分的認識到這裏邊的重要性。對我們做資本市場來說，其實最重要的周期不是經濟周期，反而是信貸周期，因為這個信貸周期決定了資產價格。從我們的角度來看，其實我們已經經歷過近20年相對比較寬鬆的信貸周期，起源是90年代末，90年代末的時候美國的信貸比較放鬆，就製造了互聯網的泡沫。

到了2000年初的時候，格林斯潘覺得市場太熱了，開始加息，加息了以後互聯網泡沫被擠掉了，產生了很多的恐慌，後來他又開始採用相對比較寬鬆的信貸政策，造成了美國下一個泡沫，就是房地產的泡沫，直接導致了2007年的金融危機。2007年金融危機之後，大家怎麼解決？還是慣例，一樣就是央行來放水，所以說信貸周期從2007年以後更加寬鬆了，標誌性的案件是去年12月份美國美聯儲開始加息。

在我們來看，近20年的信貸周期也要走向尾部了，接下來一個新的周期是進入比較緊縮的信貸周期，在不同的信貸周期裏面，從寬鬆到相對比較緊縮的信貸周期，資產價格會發生比較大的變化，我們市場並沒有充分預估這裏面的風險，而且我們對此有比較大的顧慮，在兩個大的周期的轉化中，從歷史角度看，出現金融危機的可能性還是比較大。所以這是另外一個不確定因素。

第三，回到我們所做的行業，我們創投行業的源頭就是創新，每次有顛覆性的創新機會，我們的創投行業就有一撥所謂的行情，但是站在今天看未來，至少我本人還沒有看到未來三年內，會出現讓人振奮的顛覆性的機會，同時還能伴隨著比較大的商業顛覆機會。我覺得在我們創投行業裏面，從創新的角度來說已經進入一個相對的瓶頸期。

第四，從川普上台以後，在他選舉之前和之後跟矽谷這些精英的關係，大家也能看出一些端倪，應該說高科技行業是全球化最大的得益者，而全球化是西方所謂的民主精英裏面這幾年最推崇的概念。整個全球化進程接下來會不會受到阻礙，其實西方現在在政治體系裡面很大程度上精英化的統治現在也受到了挑戰。反過來，在我們這個行業裏面高科技的公司，尤其頭部這些高科技公司可以說每家都是富可敵國。

從這個角度來說，他們以後怎麼處理跟政府之間的關係是一個特別值得研究的課題。

綜合來說，站在2017年往前看，我們還是覺得這個世界充滿了很多的不確定性因素。對應來說，在裏面我們能幹點什麼事情？我覺得一個人在一個相對不確定的環境裏面，反而更應該做一些你認為相對比較確定的事情。不管發生什麼樣的事情，都有些事值得我做。

第一，在中國，新經濟還是一個未來，這一點毋庸置疑。我們整個經濟處於結構化變革的過程中，所有的事情在我們來看實際上都是結構化的事情，無論是經濟、就業或者是資產結構，新經濟還是一個未來，所以我們應該堅定不移的投入到新經濟的洪流中去。

第二，對我們所服務的創業公司、所投資的創業公司，我們反覆所強調的未來還是要歸為本原，歸為創新。因為你作為一個創業公司，尤其在技術上的創新沒有根本的突破，實際上是很難形成長期的核心競爭力的。

第三，我們在這個行業裏面多冒出很多新的企業家，他們相當成功，但是當他們企業發展到這個階段，作為一個企業家的責任對用戶、對行業、對社會，在企業發展的同時是不是做出一個積極的貢獻，這是每個企業要衡量自己的標準，因為回到我剛剛說的，你怎麼處理企業和社會的關係，很大程度上不光要從企業角度看問題，要從整個社會看問題。

第四，我們作為一個金融機構我們也要回歸本源。我們最主要的使命是伴隨著優秀的企業成長，在這過程當中給他們提供服務，來分享他們成長的果實，而不是說老是在市場裏面利用信息不對等興風作浪。還是要記住我們作為金融機構我們自己的誠信業務的本質。

在這樣一個大的經濟環境裏面，我們華興要做什麼事情？我們去年做了一件很重要的事情，我們基本上把我們未來5年的戰略計劃給定下來了，一個中長期的戰略計劃。可以說我們現在從整個華興集團的角度主要想做三件事情。

第一，我們立足中國，服務全球，做一個新經濟優秀企業家首選的資本市場的夥伴。我們希望在新經濟裏面最優秀的企業家，當他們想到跟資本市場結合的時候，首選是我們華興。而且我們的能力不光是在中國，我們想覆蓋到全世界去，立足中國，服務全球。

第二，我們力爭建立起一個連接新經濟資產和全球資金的產品豐富、功能完善高效的金融市場。因為在我們來看，我們在做的也是一個平台的事情，一頭有各種各樣的跟新經濟的資產，另外一頭是跟所有的對新經濟感興趣的資金，我們要做的事情是把資金和資金之間做一個最有效的配合。這裏面需要的是做一個金融市場。

第三，我們希望能夠替全球投資人投資最優秀的新經濟的資產，畢竟我們作為一個最優秀的投資管理機構。

這是我們接下來5到10年裡最核心要乾的三件事情，這三件事情要做成都很不容易，但是我們還是有信心的，在我們所有團隊的共同努力之下，我們覺得我們可以實現這個目標。