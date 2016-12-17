光熙傳2月入伍 可能暫別無限挑戰中央社 (2017-01-11 21:22)
（中央社台北11日綜合報導）帝國之子（ZE:A）成員光熙傳將入伍服兵役，所屬經紀公司今天表示，雖尚未得知確切日期，但可能會在2月入伍。包括熱門節目「無限挑戰」在內，目前參演節目都可能暫緩。
在綜藝界相當活躍的光熙，今天傳出即將入伍的消息，所屬公司明星帝國娛樂（Star Empire Entertainment）表示，目前還在等候確切日期通知，但可能會在2月入伍。
公司也表示，已將相關訊息告知光熙固定演出的高人氣節目「無限挑戰」，也正在協調其他拍攝中的節目行程。
年屆30歲的光熙本人在7日播出的無限挑戰節目中，也曾提及自己2017年該去服役的話題。
韓媒TVReport報導，無限挑戰本月28日開始暫時停播7週，進入「充電期」，加上光熙可能入伍的消息，粉絲都相當關注今後的變化。1060111
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