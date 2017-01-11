玩都市傳說中邪 女星全身瘀青玻璃刮眼NOWnews今日新聞 (2017-01-11 21:01)
距離13號星期五只剩2天，由英國新銳導演卡拉道格詹姆斯(Caradog W. James)所執導的恐怖片《別敲兩次門》舉行試映會，內容挑戰外國禁忌傳說：「敲一次門，是喚醒邪惡；敲兩次門，召喚惡魔。」外媒盛讚此片驚悚程度媲美《厲陰宅》。
劇情描述一個心懷內疚的母親將分離多年的女兒接回家，欲修補母女感情，沒想到家中卻接二連三發生無法理解的靈異事件。經調查後，源頭直指女兒小時候鄰居一位被視為「女巫」的老婆婆，而女兒的兒時玩伴們，也在此時一一失蹤，一切似乎和她們小時候做的一個惡作劇有關，無法理解究竟是女巫作祟，還是與邪靈有關。
卡拉道格詹姆斯受訪時表示：「我認為恐怖片應該要加入更多人性面的元素，這樣才能讓觀眾更貼近劇情！」也讓他更堅持在《別敲兩次門》中保持恐怖感之餘，要加入媽媽與女兒感情的這條主線。
在《別敲兩次門》中飾演叛逆期女兒的女星露西波頓（Lucy Boynton），片中有一場被惡靈纏身的戲，不但要在身上抹滿假血漿，還要在室內吊鋼絲被甩來甩去撞牆壁，不僅拍完這場戲後全身瘀青，她也差點被現場的碎玻璃刮傷眼睛，但她堅持拍攝到底的敬業態度也讓大家印象深刻。
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