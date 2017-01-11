莎拉布萊曼臺南首開唱 自爆隱藏版歌單獻歌迷NOWnews今日新聞 (2017-01-11 21:09)
月光女神莎拉布萊曼（Sarah Brightman）受邀登台開唱，3月11日將首度於第六屆「臺南藝術節」獻聲，莎拉布萊曼對於將首度在臺南演唱，心中充滿期待，透露為臺南歌迷準備多首隱藏版的特別曲目，並將以世界巡迴演唱會的規格，原汁原味呈現，送給第一次見面的臺南歌迷們一場聽覺饗宴。
今年臺南藝術節活動主軸聚焦於提升城市國際化以及開拓臺灣國際眼界，除了由莎拉布萊曼美聲揭開序幕外，尚有更多國際重量級藝文團體接力演出，其中「好萊塢電影親子音樂會」請來70人大編制「台北愛樂青年管弦樂團」演奏多部征服全球大小朋友的電影之配樂及主題曲，大銀幕搭配電影畫面，再加上來自百老匯二位頂尖歌手的演唱，再次重溫這些好萊塢佳片的精彩片段。
2017臺南藝術節將以「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」三大主軸兼容並蓄，兼具流行與古典，內容豐富多姿多采，購票請洽寬宏售票及全國萊爾富 、OK便利商店。
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