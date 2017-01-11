新浪財經訊 日前，格力美國銷售的除濕機再次由於起火問題引起多方關注。2016年9月，格力美國被美國四大保險公司聯合訴訟上法庭，要求格力賠償其產品起火召回事件給各保險公司帶來的高額損失。此次為2016年以來，格力美國第二次由於除濕器起火問題面臨指控。

據報導，2016年9月，美國4家保險公司向格力提出集體訴訟，表示格力在美除濕機起火事件將對保險公司造成數十億美元的損害，並仍存在潛在安全隱患。此次訴訟由美國著名商業訴訟律師事務所 （Cozen O『Connor）律師Nathan Dooley作為代表，在洛杉磯聯邦法庭提出集體訴訟，訴狀稱格力在美國市場上銷售的有起火問題的除濕器，只召回了24萬台，目前美國仍有220萬台尚未召回，這些除濕機潛在的安全隱患，可能給保險公司帶來天價損失。

訴訟表示，除火災外，除濕機造成的風險有可能引起大量投保人的索賠。據統計，潛在投保額平均索賠數量高達三萬七千美元。因此，保險公司將尋求代位求償權，為受損的客戶向格力求償，此外除了要求集體訴訟的認證外，還將基於疏失、產品責任、欺騙性交易和不公平競爭等理由，要求懲罰性的損害賠償。

在格力除濕機召回事件的長期醞釀下，格力美國自2012年以來已面臨過多起指控。2016年3月25日，美國消費品安全委員會（CPSC）就格力除濕機召回事件發佈消息稱，格力同意向美國聯邦政府支付1545萬美元（約合1億元人民幣）的民事罰款。

2010年格力與美國Soleus公司成立合資公司格力美國，生產銷售Soleus Air Powered by Gree和SoleusAir的空調、除濕器等產品，合作夥伴Soleus將把所有客戶轉交給格力美國，格力由此機會首次進入美國市場。2011年，格力美國與西爾斯（Sears）簽訂了1.5億美元的家電合約，公司規模再次擴大，但由於後期格力美國過度抬高價格，導致合約終止。

自2010年格力美國正式成立，格力的多元化發展一路並不平坦。格力首起除濕機事件起於2012年，該年7月格力生產的低容量除濕機首次遭到多名美國消費者投訴，格力電器通過Soleus出售的低容量除濕機易起火。2013年美國消費品安全委員會（CPSC）正式向格力發出召回公告，要求格力召回在美近225萬台除濕機。

2013年3月25日，美國消費品安全委員會（CPSC）在召回公告中表示：「格力明知在Frigidaire、Gree、Kenmore and Soleus Air等13個品牌旗下銷售的除濕機存在缺陷，並且有造成嚴重損害的風險，卻沒有按照美國聯邦法律的要求及時（在24小時內）向CPSC報告；故意在CPSC人員調查期間做出虛假陳述；明知除濕機沒有達到UL阻燃標準的情況下，仍然銷售帶有UL安全認證標示的除濕機。」 美國消費品安全委員會稱，目前已經接到了450起關於這次召回涉及的除濕機發熱起火事故報告，共造成約為1900萬美元的財產損失。

同年5月，格力電器美國合資公司Soleus就向加州聯邦法庭遞交訴狀，向格力電器索賠1.5億美元，稱格力電器試圖掩蓋其在美國市場上除濕機產品出現缺陷的情況。訴訟同時表示：「格力電器試圖通過停止供貨、抬高價格、引誘他們的大客戶（跳單）來「弄死」合資公司「格力美國」，導致格力美國失去幾百萬美元訂單。」直至2015年5月，此案就法院一審判決，要求格力電器支付賠償金4250萬美元，不過格力隨後對此判決結果提起了上訴。此後Soleus與格力已進行了多輪和解談判，但仍未達成統一意見。

格力電器於2013年9月14日發表公告表示，將在美國消費品安全委員會（CPSC）和加拿大衛生部的監督和批准下，召回2005年1月至2013年6月間，在美國和加拿大銷售的涉及SoleusAir，Kenmore，Frigidaire等12個品牌，約225萬台除濕機產品。據市場分析機構調查，此次召回涉及金額預計10億元人民幣，由於本次召回的產品售價從100美元至400美元不等，若假設均價為150美元，則總召回金額約3.3億美元。截至發稿日期，美國和加拿大的除濕機召回工作已基本完成。（毛雅沁 馮昊發自紐約）