新華社斯德哥爾摩１月１１日電（記者付一鳴）瑞典民事應急機構日前發佈的一項最新民調顯示，超過６成的瑞典民眾認為美國給世界和平與安全事務帶來問題。

據《南瑞典日報》報導，瑞典民事應急機構在名為《２０１６年民意調查》的報告中發佈最新民調數據顯示，有６２％的瑞典民眾認為美國給世界和平與安全事務帶來「一些或嚴重的問題」，而在２０１５年持有此觀點的瑞典民眾佔５４％。

該報告還顯示，有５８％的瑞典民眾相信在未來５年內本國將會發生恐襲事件，５５％的瑞典民眾認為難民潮的湧入給國家安全與和平問題帶來了負面影響。另外，半數瑞典民眾認為參與歐盟的外交與安全政治工作能夠對瑞典本國的和平與安全事務帶來積極影響。

《２０１６年民意調查》報告的數據是基於瑞典民事應急機構２０１６年１２月９日至１４日進行的網路問卷調查。這一民調由１０１１名年齡在１８歲至７４歲的瑞典民眾參與。