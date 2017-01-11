「庫爾德自由之鷹」宣稱製造土耳其伊茲密爾汽車炸彈襲擊北京新浪網 (2017-01-11 21:01)
新華社伊斯坦布爾１月１１日電（記者易愛軍）「庫爾德自由之鷹」組織１１日宣稱，日前發生在土耳其西部海濱城市伊茲密爾的汽車炸彈襲擊事件系該組織所為。
據土耳其《自由報》報導，「庫爾德自由之鷹」稱本月５日在伊茲密爾一家法院門口警方檢查站附近發動了此次襲擊。事發時，該組織兩名武裝人員遭遇警察攔截，隨後跳車與警方交火，並引爆車上炸彈。在交火中，一名警察和一名法院工作人員喪生，兩名武裝人員被打死，另有９人受傷。
「庫爾德自由之鷹」是一個與庫爾德工人黨有聯繫的組織，此前曾宣稱製造了伊斯坦布爾和安卡拉等土耳其城市發生的一系列襲擊事件。
自２０１５年夏季以來，土耳其出現新一輪恐襲高潮，造成４００多人喪生。土耳其當局把襲擊主要歸咎於反政府組織庫爾德工人黨和極端組織「伊斯蘭國」。
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