新華社廣州１月１１日電 題：世界杯擴軍后的世界、亞洲和中國

新華社記者王浩明

國際足聯１０日在蘇黎世總部理事會會議結束后正式宣布，理事會成員全體一致決定自２０２６年起將世界杯參賽球隊規模擴大至４８支。

世界足球格局將如何變化？擴軍后亞洲能拿到多少名額？中國足球又能否抓住契機乘勢而上？世界杯擴軍無疑對世界、亞洲和中國的足球格局都將產生深刻影響。

世界足球格局：國際足聯反擊

從整個世界足球格局來看，隨著歐錦賽的擴軍，以及歐冠聯賽和歐洲頂級職業聯賽的優勢越來越大，歐足聯的勢力在最近幾年持續加強。

國際足聯雖然是世界足球的最高權力機構，但旗下的頂級賽事只有四年一次的世界杯。因此，國際足聯需要找到方法與歐足聯抗衡，亟待鞏固自己地位。

從國家隊層面上，只有世界杯擴軍這一個辦法。從最簡單的邏輯來看，有更多代表隊可以參賽，當然讚助商的範圍將得到擴大，國際足聯在世界杯中的收入也將得到明顯增加。２０１６年，擴軍后的歐錦賽給歐足聯和東道主帶來的收益都非常可觀，這也進一步讓國際足聯下定決心，力推世界杯擴軍。

目前，國際足聯在力推自己的分層讚助戰略，分為合作夥伴、世界杯讚助商和區域讚助商三個層次。按照國際足聯的規劃，最頂級的合作夥伴的數量是６－８個，另外，每屆世界杯還會有６－８個世界杯的讚助商，在此之下，有最多２０個區域讚助商，歐洲、北中美、非洲和亞洲這五大洲每個大洲最多擁有４個區域讚助商。

目前，國際足聯擁有６個合作夥伴，這其中還有２個空間。國際足聯推出的區域讚助商目前處在較為空白的階段。此番世界杯擴軍靴子落地，國際足聯或將迎來讚助上的收穫期。

在國際足聯合作夥伴萬達集團和世俱杯冠名讚助商阿里巴巴之後，也可能將會有更多的中國企業進入到國際足聯的讚助商序列中。

名額分配：亞洲最少７席？

本次國際足聯理事會僅僅通過了擴軍到４８支球隊的決議，但新的賽制和各大洲名額分配等問題尚未做出決定。在擴軍的決定出台後，新增的１６個決賽階段名額如何分配，必將是擺在國際足聯檯面上的最急迫的問題。

目前，世界杯決賽階段３２個席位的分配是歐洲１３個、南美６個、非洲５個、亞洲４.５個、中北美及加勒比地區３.５個、大洋洲０.５個，再加上東道主的１個席位。

據國外媒體報導，一種可能的名額分配方案是歐洲１６、非洲９、亞洲８.５、南美６、中北美及加勒比地區６.５、大洋洲１席、東道主１。如果採用這種方案，增加了四個名額的亞洲顯然是最大的受益者，但名額的分配涉及各大洲的核心利益，必將引發一番激烈的討論。

不過，國際足聯主席因凡蒂諾在上任時就承諾，未來國際足聯的資源投入要向「足球發展中國家傾斜」，人口眾多、足球發展水平與歐美差距較大的亞洲理應得到更多支持。此外，因凡蒂諾在２０１６年競選國際足聯主席時，唯一能夠產生威脅的對手就是亞足聯主席薩爾曼。處於鞏固自己在國際足聯地位的原因，因凡蒂諾恐怕也會拉攏亞洲。

目前，亞洲４.５個名額，即使按照擴軍的比例增加，亞洲也最少應該拿到６.７５、也就是７個名額。這應當是亞洲在擴軍后拿到名額的最低線。

中國足球：無疑是正向刺激

不管亞洲能拿到多少名額，但至少不會比原來的４.５個要少。因此，世界杯擴軍對國內的足球產業來說，無疑將是正向刺激。

其實在最近兩年，沐浴在政策東風中，中國足球產業的發展前景，已經得到了投資者的認同。然而，仍然有不少想投身足球產業的人懷有一個顧慮－－國足進世界杯無望，我搞足球幹嘛！

這個看似簡單粗暴的想法背後，其實蘊藏著一個深刻的邏輯：如果把足球產業作為一個金字塔，整個產業價值流的開關在塔尖。因為足球產業絕大部分的價值轉化，都發生在國家隊和職業聯賽這兩個塔尖的層面上，整個產業鏈在這裏完成最終的變現。

顯然，世界杯擴軍讓這種希望變得更大。目前排名亞洲第八的中國隊，還是有希望躋身擴軍后的七八個名額之中的。

如果國家隊有希望出現在世界足球的最高舞台，價值流的開關就會打開，整個產業鏈也會更加順暢，相應的也將有更多人願意投入青少年興趣普及、培訓等基礎工作上來，而不是僅僅用情懷來強撐。

其實，目前中國職業聯賽的繁榮已經讓人們看到了堅持青訓所能帶來的巨大回報，這也讓不少當初放棄的人扼腕嘆息。國足助理教練李鐵曾經說過，就是在中國，無論是哪種模式，只要堅持了十年以上的青訓，沒有不成功的。如今，世界杯擴軍又為這種堅持提供了一個新的理由。

此外，世界杯擴軍將對承辦的東道主國家的硬體要求更加苛刻，這無疑對中國申辦世界杯也是一個利好。