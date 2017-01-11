象牙海岸發生重大交通事故致百餘人死傷北京新浪網 (2017-01-11 21:11)
新華社阿比讓１月１１日電（記者陳晨）據象牙海岸媒體１１日報導，一輛長途客車１０日早晨墜入阿經濟首都阿比讓市郊的一處溝壑，造成至少７人死亡、１０４人受傷，其中３０人傷勢嚴重。
當地媒體援引象牙海岸消防救援人員的話說，１０日６時許，一輛從阿比讓開往鄰國布吉納法索瓦加杜古的客車，在阿比讓市西北部公路的一處十字路口因超車失控墜入道路旁的溝壑，造成４人當場死亡、１０４人受傷。
報導說，傷員已被及時趕來的消防員送往約普貢區醫療中心接受治療。截至目前，有３人因傷重醫治無效死亡。
據調查人員初步判斷，這輛只有７０座的客車嚴重超載，且行李超重，而駕駛員失誤導致的失控，最終使客車墜入溝壑。
據象牙海岸官方統計，科全國每年約有６００人死於各種交通事故。其主要原因包括駕駛員人為因素、路況較差和車輛故障等。
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