新華社首爾１月１１日電（記者姚琪琳 耿學鵬）負責調查「親信干政」事件的韓國特別檢察組１１日以涉嫌行賄罪為由，要求三星電子副會長李在鎔１２日上午前往特檢組接受訊問。

據韓國媒體報導，特檢組發言人李圭喆在１１日下午的例行記者會上通報了上述決定。李圭喆還在記者會上展示了「親信干政」事件核心人物崔順實侄女張某上交的一台平板電腦，並強調說，經核實該平板電腦為崔順實所有。特檢組在這台平板電腦中發現多封郵件涉及崔順實在德國設立公司和收受三星資金支持等詳細內容。

特檢組懷疑，三星電子是在李在鎔的指示下向崔順實提供資金支持，以此換取政府對三星物產和第一毛織合併事件的支持。目前，特檢組已經掌握青瓦台總統府介入三星合併事件有關的大量證據。此外，特檢組表示已向國會檢舉李在鎔在聽證會上作偽證嫌疑。

２０１６年１２月，李在鎔曾以證人身份在國會舉行的「親信干政」事件聽證會上表示，三星從未以捐贈或資助為代價享受特惠。

韓國媒體分析認為，李在鎔被外界認為是朴槿惠總統與三星間內幕交易的核心人物。對李在鎔的傳喚或將意味著特檢組針對朴槿惠受賄嫌疑的調查接近尾聲。如果特檢組最終證實朴槿惠通過幫助三星合併以換取三星對其資金支持，朴槿惠可以適用第三方受賄罪。