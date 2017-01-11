新華社莫斯科１月１１日電（記者張繼業）據俄羅斯國防部消息，莫斯科地區防空部隊１１日完成換裝，裝備有Ｓ－４００防空導彈系統的部隊正式開始戰鬥值勤。

俄國防部新聞局當天發佈公告說，拱衛俄首都及附近城市安全的中央區空天部隊已完成裝備升級，用俄目前最先進的Ｓ－４００防空導彈系統替換上一代Ｓ－３００ＰＭ系統。俄國防部說，在此次換裝后，今年還將有４套Ｓ－４００系統交付俄空天部隊，執行戰鬥值勤任務。

據塔斯社報導，Ｓ－４００防空導彈系統被稱為「歐洲反導系統的終結者」，將其部署在莫斯科，可為當地軍事、工業、能源、通信等領域的重要戰略目標提供技術先進、成體系的防空安全保障。

Ｓ－４００防空導彈系統是俄新一代中遠程防空導彈系統，被認為是俄目前最先進的防空系統，每套系統可同時制導７２枚導彈，打擊３６個目標，雷達預警範圍約６００公里。