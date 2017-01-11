直播入鏡遭罵 柯以柔嗆：我不是配音員NOWnews今日新聞 (2017-01-11 20:34)
藝人柯以柔時常以「柔媽咪廚房」在臉書直播做料理，而網友也對於她的分享相當喜愛，不過日前柯以柔才被指說直播過程不衛生、咀嚼太大聲，近日又有網友要求她直播鏡頭要對準食物，人不需要入鏡，氣得她回嗆「請勿把它當成專業料理節目。」
柯以柔昨（10日）與阿嬤直播分享「筍乾滷肉」及「招牌油飯」的做法，不料卻有網友在底下回應「既然是做菜，鏡頭就針對廚房的做菜程序過程，而不是看主持人的講說」甚至要求她只需獻聲無需入鏡，對於留言，柯以柔無奈回應「請勿把它當成專業料理節目，而我也不是專業配音員或主持人、不好意思哦！」
事過一日，柯以柔似乎忘不了網友的指責，在今（11日）截圖發文說：「所以我只要當一個藏鏡人和配音員，以後鏡頭就架在那裡拍鍋子就好了？」認為自己只是善意分享卻遭受批評感到很受傷，最後柯以柔希望大家不要用專業的角度提出要求，她只是在分享一般的家庭生活而已。
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