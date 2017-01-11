靠著成功的賽前策略模擬，高苑工商在11日以76比63擊敗東泰高中，成功搶下複賽第二勝。

高苑在暑假時共和東泰對陣過4次，成績是1勝3敗，高苑教練廖楚翔表示複賽分組後便不斷加強球員心理建設：「東泰的球風比較剽悍，也剛好和我們陣容相剋，所以就一直告訴球員不能只是把球打好，要更有贏的企圖心。」

不只加強心理層面，高苑在複賽前也和高雄聖徒隊、沖繩興南高校進行交流，讓球員更加習慣激烈的肢體對抗。廖楚翔表示這批球員都相當聰明、籃球智慧高，因此會選擇較不費力的打球方式，不過就複賽目前的表現看起來是改善許多。

為了向東泰復仇，高苑可說是相當費心研究，廖楚翔以針對東泰主力戚本璿為例：「我們從之前暑假、預賽所累積的數據和比賽的影片去判斷他的攻守習慣，阻絕他切入，並且在他防守時不斷引誘他犯規。」

戚本璿此役攻下14分，出賽29分鐘便5犯離場，廖楚翔表示這代表球隊的策略有達到想要的效果。

高苑以主控田浩攻下21分表現最佳，他雖然在第三節剩下2分50秒時一度雙腳抽筋退場，但之後仍繼續上場，另一得分箭頭洪楷傑則有14分進帳。