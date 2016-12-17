







bnt新聞訊 冬天，韓國的大街小巷，你會感受到一種大到不合身的流行。一直垂到腳踝的大外套，長得遮住了手的袖子，辨不出曲線的寬松闊腿褲。大小、長度、寬都度誇張得出奇的大風格占領了時尚。





如今，露身材的緊身風格獨霸天下的時代已是過去式，寬松款取而代之。跟緊身背道而馳的這股流行有穿著舒適的優勢，另外，它還反映了消除男女界限的無性差別服裝的趨勢。





下面，我們就來參考一下明星們高超的大長款風格演繹秘訣。需要註意，雖然衣服是大長款，但並不意味著被遮擋的身材就可以“肆無忌憚”。





▶風格指南





韓國代表清純美女韓孝周最近現身機場的時尚搭配堪稱大長款風格的經典演繹。雖然藍色與灰色的搭配首先就十分吸引眼球，但是寬大飄逸的衣擺更是吸睛。側邊加入了剪裁亮點的超大款外套和下面稍稍露出蹤跡的闊腿褲，遮住了手的長袖內襯三位一體，形成呼應。





憑借時尚風格備受矚目的李智雅選擇的大長款風格的關鍵詞是摩登、瀟灑。內里上下全黑的搭配之外是看似漫不經心披在身上的長過腳踝的大外套。整體不但顯得身長高挑，帥氣飄逸的外套下擺還能暖暖地護住雙腿。





雖然秀智和李智雅撞衫撞了個滿懷，但是兩人可謂是各有千秋。在某電影試映會現場，秀智穿了一件和李智雅一模一樣的外套，但不同於李智雅的全黑，秀智的白色連衣裙映襯著白皙的美肌，散發出一股清新純潔的味道。雖然給人感覺截然不同，但是超長款大衣在時尚中的畫龍點睛作用是一樣的。





同一電影試映會上，金泰璃也加入了大長款風格的時尚隊列。大的有些不合身的寬松黑色毛衣和完全遮蓋了腿部線條的黑色闊腿褲讓整體顯得格外簡潔。一只手插在褲兜的pose顯然是最適合大長款風格的動作，隨性不羈自由自在。





▶ 註意！衣服可以更寬 身材NO





大長款的流行似乎讓身材曲線可以免於拷問，似乎不註重管理身材不礙事。但事實是，衣服可以大，但身材絕不能跟著變，身材管理依然不容忽視。寬松是為了凸顯纖瘦之美而不是為了合身。





在外享受過大長款時尚風格之後，可借助在家就能簡單管理身材的瘦身儀管理身材。GTG Wellness的樂芭迪 F（LEBODY FORM）可通過對身體抵抗較小的中頻電流刺激、鍛煉身體肌肉，幫助燃燒體內脂肪，引導高效的肌肉強化，放松緊張肌肉，打造曼妙身姿。慎賢庭 許傑/文 LEBODY FORM 樂芭迪 F，bnt新聞DB/圖





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