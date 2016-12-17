27年後再度跟名導賈木許合作 永瀨正敏友情跨刀《派特森》演出Wow!NEWS新聞網 (2017-01-11 18:19)
在電影界人緣超好的名導賈木許，每回拍攝新片都能找到許多大牌明星助陣演出，包含新科金球獎迷你影集影帝「邪神洛基」湯姆希德斯頓、《奇異博士》蒂妲絲雲頓、奧斯卡影帝羅貝托貝里尼、奧斯卡影后凱特布蘭琪、知名演員薇諾娜瑞德、比爾墨瑞、搖滾歌手湯姆威茲、搖滾歌手伊吉帕普等，而這次在新片《派特森》中，除了找來《Star Wars：原力覺醒》裡的「凱羅忍」亞當崔佛擔綱男主角，賈木許更驚喜找來27年曾合作過《神秘列車》、現早已成為日本影帝級戲精的《KANO》永瀨正敏友情跨刀軋一角。
在戲裡，永瀨正敏飾演造訪派特森市的神秘日籍男子，在河堤公園遇見了男主角亞當崔佛，兩人幽默且充滿人生哲理的對話，也讓《派特森》更添加一股濃濃的詩意，國際權威媒體Vanity Fair專文讚譽《派特森》「充滿智慧又讓人動容。」此外，積極經營個人粉絲頁的永瀨正敏，日前也在專頁上分享《派特森》在台灣上映的消息，甚至還分享了中文版正式預告，也讓台灣粉絲又驚又喜。
畢業於哥倫比亞大學文學系的賈木許，在接受國外媒體訪談時表示，自己在20年前就已經寫好了《派特森》劇本大綱，而電影裡頭的詩句，有些是他自己寫的，有些是參考他非常喜歡的詩人作品，例如威廉卡洛斯威廉斯等人。賈木許笑著說自己已不記得是先有《派特森》的故事，還是先有《派特森》裡頭的詩，但他一直覺得派特森市是一個很特別的地方，「他距離紐約不遠，但在紐約，你幾乎根本沒聽過有人曾經提起過這個城市，但她卻一直有種獨特的迷人魅力，這也是為什麼我一直想拍關於《派特森》的故事。」《派特森》2月3日在台上映。
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