【樂來越愛你】重回票房冠軍 英國奧斯卡再登入圍最大贏家Wow!NEWS新聞網 (2017-01-11 18:20)
日前獲金球獎大滿貫殊榮、創影史紀錄的愛情電影【樂來越愛你】（La La Land）聲勢如日中天，不僅在台熱映超過一個月長據票房排行前五名，昨日更重回票房冠軍，全台票房已破7000萬！同時在英國電影學院獎BAFTA又稱英國奧斯卡的入圍名單中，以最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本、最佳男主角、最佳女主角、最佳配樂、最佳攝影、最佳剪輯、最佳製作設計、最佳服裝設計、最佳音效共11項提名，再度成最大贏家。而今早公布的美國製片工會獎PGA Awards入圍名單中亦獲最佳電影製作提名，捷報頻傳！
而新科金球影帝后雷恩葛斯林Ryan Gosling和艾瑪史東Emma Stone，以及金球最年輕導演得主達米恩查澤雷Damien Chazelle，也一刻不得閒，領完金球獎後直奔巴黎出席【樂來越愛你】首映，只見三人絲毫未顯疲態，滿臉微笑藏不住得獎好心情。而在官方釋出的最新幕後花絮影片中（https://yhoo.it/2jrfR95），導演首度解析宛如翩翩起舞的一鏡到底，並透露更多驚豔開場舞的精彩拍攝過程，他說:『我們在停車場彩排，並用手機測試運鏡效果，但當整個劇組來到高速公路現場，那又是另一回事了，那幾乎是整年最熱的一天，但最後我們做到了！』
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