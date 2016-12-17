



2017年才剛開始，台灣電影再傳好消息！台灣導演陳宏一今天（1/11）以新片《自畫像》（The Last Painting）入選第46屆鹿特丹國際影展「大銀幕獎」（Big Screen Award）正式競賽片。今年共有八部影片入選「大銀幕獎」競賽，分別有來自美國、瑞典、比利時、智利、新加坡以及台灣等八國，《自畫像》是鹿特丹影展增設此獎五年以來的首部入選的台灣電影。導演陳宏一目前正忙於該片後製工作，《自畫像》確定將於2月1日於荷蘭鹿特丹影展上舉行世界首映。



陳宏一以《自畫像》作為社會的自白，並點出台灣當前外患內憂的處境。該片背景設在太陽花事件之後，藉由一位女大生之死，一探這個欲振乏力社會、之於年輕人熱血與理想的扼殺…。劇情則描述：台灣總統選舉當日，女大三生楊婕（張寗 飾演）被發現陳屍租屋處，她赤裸的身體被塗滿油彩，美麗的眼睛則遭利刃刨出，而她的畫家室友和閨蜜都涉有重嫌…。鹿特丹影展盛讚該片「藝術和謀殺的視覺印象，層次分明而驚悚」，是「當代亞洲電影之於時序和節奏掌握最好的」。

《自畫像》光是劇本籌寫就耗時兩年，曾入選2015年金馬影展創投（原案名《恐怖的不是愛情》），並獲台灣國片輔導金及台北市電影製作補助。鹿特丹影展選片人謝楓（Mr. Shelly Kraicer）看完十分驚訝，認為導演陳宏一完全跳脫前三部創作風格，讓他耳目一新，「充滿感官、華麗、駭人、挑逗，同時具備性感與政治的台灣電影」，隨即推薦給影展並確定入選。由於《自畫像》片中提及2016台灣總統大選，不僅隨處可見中華民國國旗旗海飄揚，兩大總統候選人蔡英文、朱立倫也都躍上大銀幕，總統蔡英文露臉更多達三次以上，連當選總統的報紙頭題新聞也都清晰可見，預料將引發熱切討論。

有趣的是，該片拍攝前，由於主要演員片中都有全裸戲演出，使原本有意演出的女星們望而卻步：某影后一直談到最後、卻因為床戲太過大膽而放棄，知名女星更因沒法接受三點全露，雖已簽約也只好辭演，最後由《醉‧生夢死》女主角張寗全裸接演，其他演員包括男主角林哲熹、女配角林微弋及第三性演員Kiwebaby，則都是第一次演出電影。其中活躍於百老匯演出的美國哥倫比亞表演藝術碩士林微弋，更是被導演陳宏一專程邀回台灣參與演出，片中她不論做愛戲、叫床聲都堪稱「先聲奪人」，演出十分亮眼。





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