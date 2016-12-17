



由英國新銳導演卡拉道格詹姆斯(Caradog W. James)所執導，《搖滾青春戀習曲》(Sing Street)露西波頓(Lucy Boynton)、《超世紀戰警：闇黑對決》(Riddick)凱蒂薩克沃夫(Katee Sackhoff)共同主演的2017年開春首部恐怖傑作《別敲兩次門》(Don’t Knock Twice)，挑戰國外駭人的禁忌傳說：敲一次門，是喚醒邪惡；敲兩次門，即將召喚的是惡魔…即將在2017年1月13日黑色星期五驚悚上映。《別敲兩次門》導演卡拉道格詹姆斯認為，恐怖片應該要加入更多人性面元素，才有辦法讓觀眾更感同身受，也讓他始終堅持要在恐怖劇情內加入媽媽與女兒的動人情感。而飾演叛逆女兒的女星露西波頓，更為了一場被惡靈纏身的戲碼，全身沾滿血漿的掛在空中甩，不僅拍完後全身瘀青，眼睛都險被碎玻璃割傷，敬業態度令工作人員肅然起敬。本片也受外媒盛讚是2017年開春最驚悚的恐怖電影！

在西方文化中，只要任一月份的13日正逢星期五，即是被視為不吉利的日子，又稱「黑色星期五」(Black Friday)。就在2017年的第一個黑色星期五，即將要上映的電影《別敲兩次門》，更是由「詛咒」、「惡靈」等被視為不祥的元素組成，更為本月13號增添陰森氣氛。《別敲兩次門》的導演卡拉道格詹姆斯回憶，自己從小就喜歡看各種類型的恐怖片，尤其是經典的恐怖片更是讓他愛不釋手，但他發現這些電影都排除了人性，一直讓他相當困惑。卡拉道格詹姆斯受訪時表示：「我反而認為恐怖片應該要加入更多人性面的元素，這樣才能讓觀眾更貼近劇情！」也讓他更堅持在《別敲兩次門》中保持恐怖感之餘，要加入媽媽與女兒感情的這條主線。片中曾因毒癮纏身而拋下幼小女兒離家的媽媽，多年後生活穩定而決心接回女兒一起生活，但正值青春期的女兒完全無法諒解媽媽的作為，一心只想逃離這個家，直到媽媽為了女兒挺身與惡靈對抗，女兒才終於可以釋懷。



在《別敲兩次門》中飾演叛逆期女兒的女星露西波頓，片中有一場被惡靈纏身的戲，只見她全身沾滿鮮血地被吊掛在半空中，還被帶入了異次元世界，場面可說是驚悚又詭異。露西波頓受訪時表示，這場戲十分難拍，不但要在身上抹滿假血漿，還要在室內吊鋼絲被甩來甩去撞牆壁，不僅拍完這場戲後全身瘀青，她也差點被現場的碎玻璃刮傷眼睛，驚險程度讓劇組人員都嚇一大跳，但她堅持拍攝到底的敬業態度也讓大家印象深刻。而對於片尾的超驚悚逆轉結局，露西波頓也笑說：「我在演那場戲的時候自己都毛骨悚然，大家進戲院看完後絕對不要爆雷喔！」而露西波頓的精湛表現，讓外媒盛讚《別敲兩次門》不僅是繼《厲陰宅》後又一恐怖新經典，也是2017年開春最驚悚的恐怖電影！

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