



月光女神-莎拉˙布萊曼將於3/11首度於「臺南藝術節」獻聲，將邁入第6屆的臺南藝術節即將於3月至5月帶來各項精采節目，今年首次邀請到月光女神-莎拉˙布萊曼於臺南市立體育場熱情開唱，為臺南藝術節揭開序幕。

莎拉˙布萊曼對於將首度在臺南演唱，心中充滿期待，為了可以親自感受臺南歌迷的熱情，首度於臺南獻唱的莎拉˙布萊曼更為臺南歌迷準備多首隱藏版的特別曲目，並以世界巡迴演唱會的規格搭配絢麗奪目的視覺效果，原汁原味呈現給臺南。用浪漫空靈的美聲搭配絢麗奪目的視覺效果，如夢如幻的歌唱氛圍，送給第一次見面的臺南歌迷們一場穿梭時空與夢境的歌聲饗宴，讓所有人感受一場天然純淨的美聲饗宴。

此外，最新製作的【好萊塢電影親子音樂會】邀請大編制的70人管弦樂團－台北愛樂青年管弦樂團演奏多部征服全球大小朋友的電影之配樂及主題曲，電影選擇包括闔家歡樂的喜劇動畫與精彩刺激的冒險旅程，更有曾獲奧斯卡金像獎最佳電影等大作；大尺寸銀幕搭配電影畫面輔以來自百老匯二位頂尖歌手的演唱，令人再次重溫這些好萊塢佳片的精彩片段，為全國大小朋友重新回憶帶來溫馨、緊張、刺激與冒險，一同馳騁在充滿想像力、充滿真摯情感的好萊塢電影世界裡，共創親子間美好溫馨的回憶，也讓本次臺南藝術節帶來充滿視覺與聽覺的震撼饗宴。

今年2017臺南藝術節活動主軸，聚焦於提升城市國際化、開拓臺灣國際大眼界，讓臺南走入世界，讓世界看見臺南；臺南藝術節活動多元，除了由國際女伶-莎拉˙布萊曼美聲揭開序幕外，尚有更多國際重量級藝文演出團隊如：好萊塢電影親子音樂會等，都將接力盛大演出，一座人文藝術濃厚的城市，是所有藝文演出者嚮往演出之地，也是絕佳的國際展演平台。2017臺南藝術節將以「國際經典」、「臺灣精湛」、「城市舞臺」三大主軸兼容並蓄，兼具流行與古典，親子與經典，3/11莎拉布萊曼的美聲開幕、3/12好萊塢電影親子音樂會的磅礡登場，以及更多國際重量級藝文演出團隊，都將接力盛大演出，內容豐富多姿多采，引領臺南新視界，絕對是全國民眾絕不能錯過的一場城市國際藝術音樂饗宴。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』