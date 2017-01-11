國美館「吉啼舞春賀新年」2017春節系列活動 邀請民眾一同歡慶雞年來到



(中央社訊息服務20170111 17:34:15)為迎接丁酉雞年的到來，文化部所屬國立臺灣美術館今年舉辦「吉啼舞春賀新年」春節系列活動，今(11日)舉辦活動記者會，由國美館蕭宗煌館長主持，並現場表演木書畫藝術字畫(亦稱花鳥藝術字畫)。國美館蕭宗煌館長表示，本次活動分為1月15日(日)辦理的「名家揮毫迎新春」以及大年初二(1月29日)當天將舉辦的「大年初二喜逢春」活動。



「名家揮毫迎新春」特別邀請到視障書法名家現場表演，同時也邀請105年全國美術展書法類得獎者為民眾現場揮毫寫春聯。大年初二「大年初二喜逢春」活動內容包括舞獅鼓陣表演、版印年畫紅包福袋贈送、金雞報喜年曆DIY及版印木活字DIY等豐富活動，邀請民眾利用春節期間到美術館走春，共同迎接新春到來。



國美館2017春節系列活動承辦人趙欣怡副研究員說，今年國美館響應文化部推動文化平權理念、落實文化藝術無障礙，1月15日(日)的「名家揮毫迎新春-視障書法家來揮毫」特別邀請視障書法名家廖燦誠現場揮毫開場表演，接著舉辦「名家揮毫迎新春-書法名家揮毫四字聯」活動，邀請五位105年全國美術展書法類得獎者林俊臣、於同生、許榮華、方立權、劉廣毅與貴賓共同開筆，為國美館民眾寫下新年祝福。此外，現場亦提供300份由書法名家書寫四字春聯，供現場民眾索取號碼牌領取，一同歡慶新年。大年初二1月29日(日)當天下午1時30分特別規劃「祥獅獻瑞迎新春」，由國美館形象吉祥物Mr. ART、財神爺與醒獅團舞獅鼓陣共同揭開活動序幕，並由財神與Mr. ART共同發送紅包福袋給民眾。另外，臉書粉絲也可參加「一鳴驚人紅包送」活動，到館發佈春節照片至臉書即可獲得紅包福袋。另外，當天下午2時由本屆版印年畫特優得獎藝術家陳宣安帶領民眾進行「金雞報喜年曆DIY」活動，民眾也可參加「春喜創活-版印木活字DIY」自行選擇吉祥的圖文進行木刻版印活動。希望民眾在初二回娘家團圓之際，也能到美術館享受喜慶與歡欣的藝文饗宴。



國美館在春節假期同時有多項展覽適合闔家參觀，除常設展「國美無雙」、「國美無雙II」外，另有「一座島嶼的可能性─2016台灣美術雙年展」、「吉年好運到─雞年年畫特展」、「危觀風景─原住民文化與空間部署」及數位藝術特展等精彩展覽。兒童繪本區農曆年節與二月周末專為親子團體規劃「金雞好運迎新春」活動，透過說故事、表演及藝術創作DIY活動，共同歡慶新年。學齡兒童親子團體可加入兒童遊戲室的「佳韻連年」活動，轉寫國美館與「雞」相關的典藏作品為凸版拓印本，並結合春節吉祥話活字版，印製春節斗方春聯。二月起並特別推出的「彩繪雞年元宵燈」，讓小朋友們發揮創意，為今年春節留下一個藝想新年。



國美館於農曆除夕（1月27日）、初一（1月28日）休館兩天，大年初二至初五（1月29日至2月1日）正常開館，全館免費入館，展覽及各項活動單元精彩可期，歡迎民眾於春節期間闔家光臨國立臺灣美術館，讓丁酉雞年，有個豐盛、美好的開始。活動詳情請上官網查詢：http://www.ntmofa.gov.tw。



訊息來源：文化部



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