友信加醫事教育舉辦 MAKO 機器人輔助髖關節置換手術專業訓練課程



(中央社訊息服務20170111 17:28:10)骨外科醫生醫療機器人輔助髖關節置換手術訓練，已於2017年1月8日在彰濱秀傳微創中心成功舉辦。



上週日 ( 2017 / 01 / 08 )，友信醫療集團子公司 －“友信加醫事教育”在秀傳彰濱健康園區微創中心舉辦了台灣首次 ”機器人輔助髖關節置換手術訓練”，本次參與學員共計 16 員，來自於台灣各大醫院與亞太地區的傑出骨科醫師。課程講師是來自美國的 Frederick F. Buechel, Jr. MD 與 Seth A. Jerabek, MD 兩位醫師，都是 ”機器人輔助關節置換手術” 的世界級專家，經手執行的關節置換手術都超過千例以上。



經過兩位專家的講解，與實際在大體老師的練習操作，讓與會的海內外學員都學習到 MAKO 機器人輔助髖關節置換手術的技術與方法。



友信醫療集團是台灣最大，歷史最悠久的醫療設備供應商，一直是將世界上最先進的大型高端醫療設備輸入台灣的先驅者，舉凡台灣第一台 CT，第一台 MRI，第一台 PET/CT 等等，都是友信醫療集團引進台灣並提供相關維修、應用等完整服務鏈的專業先進公司。



近年來，全球醫療科技進步神速，朝向 ”精準醫療” 邁進，醫療機器人相繼發明上市，友信醫療集團基於 ”將世界引進台灣” 的企業使命，數年前已引進著名的 ”達文西微創手術醫療機器人”，又陸續引進下肢外骨骼的 ”ReWalk 輔助行走機器人”、”MAKO 關節手術機器人”，與即將上市的 ”ROSA 腦脊椎精準手術醫療機器人”。



友信加醫事教育，是友信醫療集團旗下的專業醫療領域實務培訓的公司，是台灣唯一以提供醫療領域全方位實務培訓為使命的公司，目前已是全球少數幾家有能力公開提供各類大型醫療設備維修培訓的專業訓練公司。



配合集團的業務發展，友信加醫事教育近年也開辦了 ”MAKO 機器人輔助髖關節與膝關節置換手術” 訓練課程。目前全球有能力舉辦這種 ”MAKO 機器人輔助關節置換手術” 的公司屈指可數，除了在美國佛羅里達原廠外，在亞洲只有台灣與泰國有舉辦此類訓練，但根據原廠觀察，台灣舉辦的課程品質勝於泰國。相信在友信加醫事教育專業的規劃下，”機器人輔助關節置換手術” 訓練一定可以成為台灣在亞太地區的另一盞耀眼的明燈。



今年相關課程已經排定，有興趣的醫生朋友，請密切注意友信加醫事教育相關開課資訊，請點讚加入友信加醫事教育相關臉書粉絲團或參考友信加醫事教育網站。



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訊息來源：友信加育才股份有限公司



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