落實防火管理與救災應變 屏東縣府舉辦屏東演藝廳消防演練中央社 (2017-01-11 17:23)
落實防火管理與救災應變 屏東縣府舉辦屏東演藝廳消防演練
(中央社訊息服務20170111 17:22:39)為落實屏東演藝廳防火管理制度、加強自衛消防訓練與救災應變能力，屏東縣政府於演藝廳正式開幕後首次舉辦大型消防演練，消防局許美雪局長與文化處吳錦發處長及相關單位均到場出席，並就兵棋推演與實兵演練情況綜合討論，確保民眾生命與公共財產安全得以落實。
本次演練動員人力超過百名，包括警察局、文化處、欣屏瓦斯、自來水與臺電，消防局則出動屏東分隊、屏東第一義消分隊、屏東婦女宣導隊、麟洛、九如、鹽埔、長治分隊等單位；水箱車6輛、水庫車3輛、雲梯車與救護車等。
消防演練模擬屏東演藝廳一樓音樂廳發現舞臺區燈具燒毀、火災發生，先由文化處自衛消防編組進行通報、廣播、滅火器初期滅火、室內消防栓協助滅火、避難引導、進行CPR與使用AED、將現場轉交消防隊指揮等程序，屏東分隊等單位則進行搶救受困高處的民眾、成立現場指揮站、切斷電源、加壓供水、關閉瓦斯管線、交通管制、救護傷患、全面射水搶救、撲滅火勢、清點人車器材等。
本次演練結合啟動自衛消防編組搶救、組合救災訓練、火場救災指揮與管理系統等，透過災害模擬與演習，確保災害發生時能有效且快速抵達災害現場，迅速搶救災害，防止災害擴大延續。
訊息來源：屏東縣政府
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