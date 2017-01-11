111教育發展協進會單槍贈偏鄉 嘉惠屏縣10所學校學子



(中央社訊息服務20170111 17:13:16)由教育部國民及學前教育署前署長吳清山成立並擔任理事長的「社團法人111教育發展協進會」，於今天下午在屏東縣政府新南棟大樓舉行「百部單槍送偏鄉」捐贈儀式，捐贈屏東縣內10所國中小、每校1臺單槍投影機。



111教育發展協進會秉持「教育111：一校一特色、一生一專長、一個都不少」理念，持續為社會和孩子們多盡一份心力。近年資訊教育、翻轉教學已蔚為顯學，為使數位資源落差地區的學校能提供學生科技學習工具，該協會分別補助苗栗、雲林、嘉義、高雄、台東等縣市，並在與協會名稱內涵意義的1月11日，將捐贈單槍投影機的最後一站，選定於屏東縣舉行，希望屏東學子新的一年學習路上有新的開始。



吳麗雪副縣長表示，本次受贈的學校分布縣內5個鄉鎮，而大部分的學校位處高鹽分的海邊，導致教學設備常常未達使用年限就不堪使用。這次特別感謝吳清山前署長協助，同時也肯定111教育發展協進會取之於社會、回饋於社會的教育理念，盼各校珍惜社會大眾的善心，善加利用得來不易的社會資源，透過設備更新提升教學效果。



訊息來源：屏東縣政府



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