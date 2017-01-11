國家表演藝術中心新舊任董事長完成交接



(中央社訊息服務20170111 17:05:52)國家表演藝術中心今(11)日上午於國家音樂廳舉行卸、新任董事長交接典禮，由文化部長鄭麗君蒞臨監交，新任董事長朱宗慶由卸任董事長陳國慈手中接下印信，完成交接儀式，超過百位以上藝文界人士也應邀到場觀禮，場面溫馨隆重。



國家表演藝術中心董事長陳國慈因即將屆滿70歲，去（105）年11月依規定向文化部提出辭呈，經行政院於今年1月10日核定，由創立朱宗慶打擊樂團的朱宗慶先生接任董事長。



今日交接典禮上，鄭部長首先感謝陳董事長從103年開始，2年9個月任期內的努力，開拓者是最辛苦的工作。陳董事長運用法律的專業，懷著對文化的熱情，為國家表演藝術中心的制度奠定了良好的基礎，也希望陳董事長榮退回到民間後，仍能就表演藝術、文化資產與文化法規，持續為文化部提供寶貴意見。



鄭麗君表示，新任董事長朱宗慶為表演藝術界重要前輩，去年獲頒國際打擊樂藝術協會（Percussive Arts Society）「名人堂」獎座，為首位得此殊榮的華人。朱董事長過去曾任兩廳院時期國立中正文化中心藝術總監，長期關注國內行政法人發展，當初也是行政法人制度的推手。朱董事長無論在行政資歷、藝術成就、國際聲望，無人出其右，相信未來在他的帶領下，國家表演藝術中心運作將更臻成熟。



面對未來新時代的挑戰，文化部期許國家表演藝術中心成為文化機構及中介組織的典範，透過藝術總監制帶動場館專業治理，增加自製及國際共製節目，培育多元人才。同時讓場館做為文化教育基地，深化文化體驗，因應科技發展，追求突破及創新，並積極進行國際連結，一方面透過國際級表演場館，欣賞國際級演出，也可協助表演團隊走出國門。



鄭麗君表示，國家表演藝術中心作為行政法人， 與政府保持一臂之距，是文化部推動台灣表演藝術最重要的夥伴。政府尊重其專業治理，但我們不會讓國表藝中心孤軍奮鬥，作為監督機關，文化部除了有法規上、預算上的責任，並於政策上ㄧ起合作。文化部會盡最大的努力支持國家表演藝術中心，希望透過藝術再發展，可以由在地展望國際，帶動臺灣軟實力的發展，豐富國人心靈與生活。



國表藝中心成立於103年4月，為臺灣第一個轉型一法人多館所的行政法人藝術機構，不僅是代表臺灣的專業藝文展演場館，亦是臺灣表演藝術作品的研發製作中心、藝文表演團隊的國際交流平台，透過三館一團的串連整合、資源共享，有助於落實國內藝文區域均衡發展，並有效將臺灣展演能量帶向國際舞台。



訊息來源：文化部



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