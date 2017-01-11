台東紅藜好滋味 農村子弟謝雅雯創業帶動地方產業新商機



(中央社訊息服務20170111 17:03:01)紅藜所帶來的紅色旋風，不只滿足了追求無添加、養生的消費需求，也幫助農家子弟創業圓夢。



身為台東子弟的德朱利斯國際食品有限公司行銷總監謝雅雯，原本在旅遊飯店業服務十四年，因為觀察到紅藜的潛力，再加上想真正的幫助台東的農民，所以在2014年底毅然轉戰食品業，首創全台灣唯一專以「紅藜」作為開發的伴手禮食品公司，將這堪稱是「穀物界紅寶石」，變成伴手禮及零食小點，搶攻伴手禮市場。



謝雅雯說，過去大眾對於穀物類的食用方式，大多都是加入飯或粥中煮食，但為了讓更多民眾，甚至是年輕族群能夠吃到紅藜的好，並且考量到現代人可方便攜帶食用，所以特別設計了多款的紅藜延伸性的農產加工品，如：紅藜穀物棒、紅藜牛軋糖、紅藜穀物棒、紅藜芝麻糕等商品。



但有了美好的商品概念，研發技術卻並不容易。謝雅雯說：「紅藜是多一分則苦，少一分則無感」，因為脫殼完的紅藜，如果沒有經過處理，殼中殘留的皂素就會使商品變苦，但又不能用水洗，因為遇水就發芽不能使用，且紅藜本身沒有特殊的味道，要讓民眾吃起來「有紅藜的感覺」，只能在視覺上加分，但添加過多，還是會讓商品口感變差，單單是要找出這「黃金比例」，在研發初期就讓謝雅雯花費了不少心血。



目前主推商品紅藜穀物棒，運用低溫長時間烘烤以免紅藜燒焦，產生苦味變質，再加上香脆、好咀嚼的口感，讓大人小孩都愛吃，也讓她榮獲「全國農村特色米穀雜糧烘培產品競賽」國產雜糧組第七名（佳作）的肯定。



產自台東純淨無汙染環境的紅藜，每年2月份是熟成轉色期，艷紅色的穀穗，讓台東南迴地區染上一抹嫣紅，更是在的農民豐收的喜悅，謝雅雯運用契作與農民共同推銷特色農糧，期盼創造出全台灣首創專屬於台東的紅藜特色伴手禮，將在地化產品推向國際。



訊息來源：水土保持局台東分局



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