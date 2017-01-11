畫家馬如龍以太空為舞台 繪出創作的孤獨狀態



(中央社訊息服務20170111 17:01:06)馬如龍平時是一位藝術創作者，也是一位偶像劇演員與學生，創作之餘在有限的時間內參與民視的偶像劇《我的老師叫小賀》演出，飾演一位高中導師，而在現實生活中他也是一位畫室老師，是一位全方位的藝術家。在本次的展覽中，馬如龍改變以往以人像繪畫為主的創作模式，嘗試以太空為背景，創造自己獨特的藝術語彙。



開幕前，民視記者也來到現場進行採訪，並帶來劇組的祝賀影片預祝馬如龍展出成功，同劇前輩馬力歐也來到現場蒞臨參觀與作品一同合影，本次展覽於2017年1月7日下午兩點半進行開幕。主持人開場首先介紹馬如龍，緊接著金車文藝中心張總監致詞提到馬如龍展覽申請以人物系列為主，在經過多次的討論，一年後蘊釀出了新作太空系列令人感到驚豔，現場作品的寫實功力、色調以及氛圍營造完美呈現。最後馬如龍致詞感謝展覽主辦單位，也感謝父母以及一路上教導他的師長們，師大研究所指導教授朱友意老師更是在新系列的創作上有許多提點與觀念上的啟發，最重要的是另外一半敏婷的支持與協助。



馬如龍引用前人曾經說過的話「藝術就是真實的面對你自己。」認為現在就是自己就是現在這樣子，大家在參觀展覽的時候，除了欣賞作品畫面也可以看一下每件作品的創作理念，以短詩的方式嘗試呈現出自己創作當下的心境。最後更與大家分享自己創作太空系列的狀態轉變，以及何謂孤獨的狀態與氛圍，希望大家可以藉由作品了解他創作的心情。人類因為好奇而不斷往太空進行探索，想知道宇宙的起源與邊界。這樣的一個過程，馬如龍覺得像一位藝術家而創作的過程像是太空人在外太空這樣一種孤獨的存在，人類在外太空的的探索過程就像是藝術家在探討藝術的本質、與藝術市場的未知性。而從馬如龍作品中人像呈現訊號不良的模糊樣貌，堆砌出整體圖像與觀者之間一種攝影繪畫與擬真再現的曖昧關係。既是真實，也並非真實的狀態。



馬如龍-油畫創作展，展期為2017年1月7日至2017年2月26日止，地點：金車文藝中心南京館，地址：台北市中山區南京東路二段1號3樓，服務電話：(02)25628629 歡迎蒞臨參觀！



訊息來源：財團法人金車文教基金會



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