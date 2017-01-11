台東縣府積極行銷提倡廉能行政透明 提升公共工程建設品質



(中央社訊息服務20170111 16:44:08)為能推動廉政透明，達到乾淨家園，誠信政府之廉潔風氣理想境界，臺東縣政府政風處副處長林三龍於今（11）日上午9時接受國立教育廣播電臺台東臺專訪，暢談政府部門工程採購人員基本的工程倫理素養與協力廠商間企業誠信及應善盡社會責任議題，更從公共治理面向探討「行政透明」與外部(公眾)監督的重要性，除行銷縣府團隊對行政透明及廉能施政的重視外，並爭取民眾認同共同支持推動廉政工作。 透過電臺專訪，讓全民瞭解該處配合「國家廉政建設方案－行政透明措施」協助機關積極推動行政程序公開化、透明化。為推動乾淨政府政策及凝聚社會大眾對防貪、反貪的認同與支持，同時結合公、私部門辦理「食在安心誠信論壇」、「地政士及不動產估價師誠信論壇」、「圖利與便民」及「公務員廉政倫理」等多場講習課程。另臺東歷經尼伯特等強颱侵襲，造成嚴重農損，該處為能協助災區學童走出陰霾，派員深入縣內偏鄉各中小學辦理廉政關懷系列校園宣導活動，以「誠信小故事」、「資訊安全」、「預防詐騙」、「廉政核心價值」、「消費者保護」、「性別平等」等宣導短片，活潑逗趣的方式講解，輔以有獎徵答的方式進行，共同推動廉政建設，期將「反貪倡廉」之觀念根植民心，達成「貪污零容忍」之共識，以建立「全民反貪腐，廉能好政府」之願景。 林三龍副處長受訪時表示，臺東縣政府為強化承攬轄內工程之顧問公司、土木包工業、營造廠商企業誠信及工程倫理素養及該府承辦工程採購人員之專業知能，於105年12月及106年1月6日辦理多場「提升各機關學校工程採購人員工程講習」及「提升廠商企業誠信與工程倫理素養」多場系列課程研習，期盼全面提升公共工程建設品質，維護廠商合法權益，同時建立政府部門工程人員正確法令認知，使其能安心專注於本職工作，提升工程品質，保障人民生活權益。



訊息來源：台東縣政府



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