臺東縣各單位替代役男歲末獨居老人居家關懷歲末展愛活動 黃縣長嘉勉役男愛心希望在軍旅生涯留回憶



(中央社訊息服務20170111 16:37:26)農曆春節將近，為運用臺東縣縣替代役役男人力資源，就近關懷獨居老人生活，協助環境清潔，臺東縣政府結合華山基金會及台東市內建業等里，共同辦理106年「替代役役男歲末年終獨居老人居家關懷及協助環境清潔活動」，於今（11）日邀集全縣25個替代役服勤單位、280位替代役役男前往知本建業里等里獨居老人家中關懷獨居老人，進行居家環境清潔工作，並代表縣府致贈慰問品及貼春聯。



出發前先於縣府廣場辦理勤前講習，由黃健庭縣長親自主持，並授予役男代表一份包括良質米、糖果等物品的春節慰問品、打掃清潔用具，希望各里長及前往服務的替代役能夠代表他及全體縣民轉贈獨居老人，黃縣長也代表教育部長潘文忠頒發「105年下半年教育服務役績優役男」獎狀，包括錦屏國小蔡彥輝、台東高商潘序彊、武陵國小梁世寅、鹿野國中戚丹忱、教育部臺東縣聯絡處魏文成及陳麟隴等6位。



黃縣長在致詞中肯定參與協辦此次活動的華山基金會及知本建業社區發展協會、各里長平日對照顧獨居老人的貢獻，這是縣府連續第11年辦理，有越來越多的里長重視這樣的工作，今年共有7位里長參與，他並鼓勵替代役男要積極走出服勤處所，以及感謝帥哥們自動報名參與今天的公益服務，也感謝今天有280位帥哥捲起衣袖協助獨居老人清潔環境，為自己軍旅生涯留下美好句點。也每位役男，要體會家中父母或長輩獨居的心情，投入此項公益服務活動，也是最好的生活教育。



本次活動以替代役男參與公益除協助清潔打掃、張貼春聯外，並致送慰問品，最遠服務地點為卑南鄉富源村，在結束勤前講習後，替代役男即分批搭車前往此次參與的團體華山基金會、建業里、知本里、岩灣里、豐榮里、四維里、永樂里、豐谷里等7個里計46戶獨居老人，每位役男除協助獨居老人作居家關懷及環境打掃工作外，並貼春聯作春節佈置。



主辦此次活動的縣府民政處表示，「愛就是要照顧弱勢關懷老人」是黃縣長上任後的重要施政主軸，藉由辦理替代役再職訓練，讓役男參與社會公益活動，能培養現在年輕人「老吾老以及人之老」的觀念，尤其臺灣社會已逐步邁向高齡少子化，對老年人關懷工作更顯重要，未來替代役在職訓練時也會擴大役男參與服務項目，包括捐血、反毒宣導及社區環境打掃等公益活動。



訊息來源：台東縣政府



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