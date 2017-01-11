張芷昀、楊敦勝、劉文義、林宏諭推甄8所國立大學研究所「全都錄」



(中央社訊息服務20170111 16:36:37)各大學研究所陸續放榜，中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系學生推甄研究所表現亮眼，張芷芸、楊敦勝、劉文義、林宏諭推甄8所國立大學研究所全部上榜，錄取率100%，出色表現令系上師生相當振奮。



中華醫大環安系每年從入學新生中挑選表現優秀者組成專題生團隊，跟隨系上老師做相關研究，張芷昀、楊敦勝、劉文義、林宏諭、吳家榮是專題生團隊成員，加入郭益銘教授與系主任劉保文教授兩個在重金屬回收與土壤生物復育技術的研究團隊學習，除了參與各項研究計畫外，在學期間也為繼續升學研究所做準備。 日前各大學研究所推甄陸續放榜，張芷昀、楊敦勝、劉文義、林宏諭、吳家榮皆傳來好消息，5人共被九所大學研究所錄取，表現亮眼，其中，張芷昀、楊敦勝、劉文義、林宏諭推甄8所國立研究所全部上榜，吳家榮則對母校中華醫大情有獨鍾，選擇報考原系的職業安全衛生研究所，順利獲得錄取。



系主任劉保文表示，環安系課業與專業技能並進，培養學生紮實的競爭力，專題生團隊表現尤其出色，今年學生推甄錄取的國立大學研究所包括中山大學環境工程研究所、高雄第一科技大學環境安全衛生工程研究所、高雄大學土木及環境工程系、屏東科技大學環境工程與科學系研究所。



沒有報考國立研究所，選擇繼續升學母校職業安全衛生研究所的吳家榮，在校期間已考得甲級職業安全管理師及甲級職業衛生管理師等國家級證照，實務技能表現優異。



訊息來源：中華醫事科技大學



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