超偶新星羅晴推全創作新輯 捷運站裡也能聽得見中央社 (2017-01-11 16:36)
超偶新星羅晴推全創作新輯 捷運站裡也能聽得見
(中央社訊息服務20170111 16:35:18)超偶第四季歌手羅晴Christine Lo將推出全新專輯《LO V.1.》，並於2017年1月20日於河岸留言西門展演廳，舉辦7年來首場個人售票演唱會，以慰過去7年創作之癢！離開超偶後閃電結婚的羅晴，期間不間斷地持續產出破百首創作曲目，終將在2017年1月首度發行個人全創作專輯《LO V.1.》。
擁有7年以上現場舞台演唱經驗，羅晴轉為深靈性全創作女聲的身分出道，將於全球18個數位平台同步發布作品。羅晴也將婚後的甜蜜戀情，寫入專輯浪漫主打〈老虎奶油〉中；而〈難得〉一曲，更為貼近近期女同議題的首部創作，其歌詞、旋律的交雜，更顯現出羅晴的細膩情感。雖然近來此一社會議題有各種不同聲浪，但羅晴認為:「音樂無國界、而愛亦然；希望以《LO V.1.》為此概念，繼續傳遞我對世界的感知與感動。」
精通中、英、法三國語言，且具備古典外貌的羅晴，選擇著名編曲人－JS的Justin Chen(陳忠義老師)共同合作，Justin Chen不僅多次入圍金曲獎，更曾赴紐約、東京學習EDM電子編曲，這次羅晴的專輯曲風也巧妙加入西洋、電子曲風，再與華語流行的精髓完美融合，敬邀大家同來分享備受肯定的「混血」創作。經紀公司更與全台最大交通媒體集團－合和國際合作，透過在台北捷運月台層電視18小時不間斷、不蓋台的播放廣告影片，不僅讓整個大台北地區的人更認識羅晴，也讓更多人能聽到她療癒的靈魂歌聲！
在年關將近、眾多尾牙場次中，羅晴將於2017年1月20日，在河岸留言西門展演廳舉辦首場個人演唱會，同時也會與歌迷進行近距離簽唱活動，帶來全新創作與歷年演出金曲回顧。年前被問到結婚多年何時生個混血寶寶？羅晴表示：「創作，即為我的孩子」，2017決定先出聲，再出生！
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