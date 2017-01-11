元培林校長一行拜訪副市長沈慧虹談交通等問題



(中央社訊息服務20170111 16:31:21)元培醫事科技大學校長林志城等一行今（11）日拜訪新竹市副市長沈慧虹談及有關學校附近等交通問題，沈副市長表示，元培街外環道路將於明年底前完工，有關公車部分新竹客運23路車及苗栗客運都在行駛，至於Y-bike部分設置點在日後將再考慮至元培等校，不過此道路上下坡為安全起見，仍建議以公車代歩。



沈副市長表示，市府在興建市14線道路即是柑林溝第二期，在土地協調已大致完成，預計明年年底前此道路將可以代替元培路通行，對學校在交通方面將可增加便捷性。



目前停駛電動車，但為了讓元培、玄奘同學的便利性，新竹客運23路車仍在行駛，若乘客數增加增班可能性才能提高。



至於Y-bike部分目前在三姓橋有設置，至於在學校附近設置則在往後設置點中考慮，不過此道路上下坡為安全起見，仍建議以公車代歩。



有關老幼照護政策部分，可以將元培納入，元培在照護方面有其先決條件，可以協助等。



訊息來源：元培醫事科技大學



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