掛牌雙冠王！勤業眾信連獲證交所與櫃買中心肯定



(中央社訊息服務20170111 15:48:58)臺灣證券交易所昨（10）舉辦「105年上市家族聯誼會暨中介機構頒獎典禮」，表揚績優中介機構。勤業眾信聯合會計師事務所以2016年輔導13家企業上市（54% *）佳績，蟬聯「流通證券獎─會計師事務所第一名」。勤業眾信總裁郭政弘表示，感謝證交所連續四年的支持與肯定，也感謝企業客戶的支持，他相信，企業選擇勤業眾信絕非基於市佔率或規模，而是因為「信任」勤業眾信可以為企業帶來有價值的專業服務。



截至去年12月止，勤業眾信簽證上市企業為342家，市佔率約四成；日前，也獲櫃買中心頒發「2016年簽證輔導上櫃及興櫃家數獎第一名」獎項，創下連續四年蟬聯雙料冠軍的紀錄。



郭政弘表示，台灣資本市場架構完整、上市時程明確、法規完善與易於二次籌資，有利於企業募集成長或轉型資金，近年台灣產業聚落逐漸朝多元化發展，成為吸引國際資金來台投資的亮點。



郭政弘強調，勤業眾信在2017年將以豐富的實務經驗，持續配合政府優化證券市場政策，推動強化公司治理，積極與全體企業及中介機構共同努力，輔導國內外優質企業進入資本市場。



據統計，2016年掛牌上市企業中，以「製造產業」、「消費產業」及「高科技產業」表現最為突出，合計比例高達89.5%。郭政弘指出，在上市市場中，以製造產業「廣越」表現最為優異，去年共募得19.6億資金，其「特殊模板」技術領先業界，亦已進軍歐洲主攻奢侈羽絨服市場，可望開啟新一波成長力道；而塑膠地板大廠「美F-KY」，則因標榜使用無汙染、無化學、可回收材質，符合當今環保潮流，且在獨步的仿真技術加持下，成功在歐洲、北美及中國市場佔有一席之地。



至於消費產業的部分，則以「台灣高鐵」營運表現最吸睛。郭政弘說，近年來高鐵運量穩定成長，成為台灣首家鐵路運輸上市公司，也是去年市值最高的新掛牌公司；「雲品酒店」在雲朗集團資源整合效益下，住房率及平均房價皆優於業界平均值，未來將加強布局於國內消費市場與高端旅遊市場，整體營運成長動能持續看漲。



*統計期間自2016 / 01 / 01 至 2016 / 12 / 31，以掛牌日為準。



訊息來源：勤業眾信聯合會計師事務所



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207263.aspx