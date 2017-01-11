蚵仔夜行軍－感受土地關懷與生命悸動中央社 (2017-01-11 15:48)
蚵仔夜行軍－感受土地關懷與生命悸動
(中央社訊息服務20170111 15:48:11)由三缺一劇團藝術總監魏雋展特別重新編導「《蚵仔夜行軍》親子劇場版記者會於今(11)日於中正紀念堂中正演藝廳召開，在記者會上魏總監也特別感謝國立中正紀念堂管理處、行政院環境保護署等各界支持，更重述環境議題的重要性；文化部所屬國立中正紀念堂管理處處長林慧芬記者會上表示感謝三缺一劇團與管理處合作精心策畫這次演出，從4月1日至4月9日一共演出15場次，除了演出外，管理處也規劃大專青年環境戲劇工作坊與國小戲劇營等環境教育戲劇月系列活動，期透過活動能讓更多人了解與重視環境議題。
《蚵仔夜行軍》深刻探討了台灣的環境議題，於103年首演佳評如潮，今年接力推出「《蚵仔夜行軍》親子劇場版」，同樣是從「蚵」的角度出發，關注海洋環境污染議題，不同的是加入更多戲劇元素，運用蚵殼場景、物件劇場手法，結合光影以及吉他彈唱，交錯人類與蚵的誇張劇情，在詮釋沈重的環境議題之餘卻不失藝術與趣味。三缺一劇團企圖運用東方極簡劇場空間，用古老的方式，講述關於我們生長土地的故事，用劇場美學帶領大家重新認識及思考這片土地上一切人事物。
以上活動詳情及報名請至管理處官網，網址：http://www.cksmh.gov.tw/最新消息查詢。
訊息來源：文化部
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207262.aspx
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