臺、日國立博物館攜手合作 臺灣地震史國際展在日本展出



(中央社訊息服務20170111 15:35:20)2011年在臺南開幕的國立臺灣歷史博物館(以下簡稱臺史博)再次跨出國外，與鄰近成田機場，位於日本佐倉之國立歷史民俗博物館(以下簡稱歷博)共同合作，以「臺灣與日本地震的歷史」為題，雙邊開展學術研究交流互動，並策畫兩檔跨國特展，分別於2017年在日本歷博與臺灣臺史博兩館先後展出。



首檔「臺灣與日本—與震災史同步回顧近現代」(台湾シ日本——震災史シシパズギジペ近現代)特展，今(11)日於日本歷博開展，聚焦於臺灣自日本時代至今百年來的臺灣地震歷史，展出來自臺灣的臺史博、國立臺灣大學、私人藏家等地震相關史料及典藏文物，提供日本民眾深入認識歷史中的臺灣地震。



展覽於日本時間上午10時舉行開幕式，臺灣由臺北駐日經濟文化代表處謝長廷代表及臺史博王長華館長，與日本歷博久留島浩館長等人共同剪綵，臺日雙方代表期許透過此次兩國的國立歷史博物館之展覽交流合作，更深化兩國之認識及友誼；歷博久留島館長表示本次臺日兩館結合地震學及歷史學的文理融合型的共同研究，具有重要意義，不僅開啟博物館新的研究課題，也為未來臺日文化互動帶來更多可能性。



展覽中可以看見臺灣百年間，發生數次造成極大毀損的大型規模地震，包含1904年「嘉義斗六烈震」、1906年「嘉義烈震」、1935年「新竹、臺中地震(墩仔腳大地震)」、1941年「嘉義地方烈震(中埔地震)」，以及1999年「九二一大地震」，除從文獻史料當中得以見證當時的地震災情之外，也深入探討當時的救災對策、重建復興狀況等等，尤其在近代「九二一大地震」發生後，臺灣社會面對地震災害，從人民參與、族群多樣性以及文化資產、災難記憶的傳承，在震災的重建過程當中受到更多尊重與檢討，這也是臺灣在歷經過去歷史中數場大震災後所積累的社會公共性意義，透過本展覽的呈現，除提供日本社會對於臺灣土地、歷史與文化之認識，也增進同位在環太平洋地震帶上的兩國民眾，藉由地震這個共同的社會議題，有更深一層的彼此了解。



「臺灣與日本—與震災史同步回顧近現代」國際特展自即日起至2017年2月19日於日本國立歷史民俗博物館展出，前往東京旅遊的朋友們，可就近前往歷博參觀。展覽詳情請見臺史博官方網站http://www.nmth.gov.tw，或日本歷博官方網站https://www.rekihaku.ac.jp/exhibitions/index.html查詢。



台灣與日本─與震災史同步回顧近現代 國際展(台湾シ日本—震災史シシパズギジペ近現代 国際展示)展期：2017年1月11日至2017年2月19日展地：日本•國立歷史民俗博物館•企劃展室B室 日本•千葉県佐倉市城内町117



訊息來源：文化部



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