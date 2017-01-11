「夢想改變實踐-九天民俗技藝團築夢之路」 許振榮1/15國父館開講



(中央社訊息服務20170111 15:34:12)為使國民生命視野更為寬廣，更助益社會文化教育之推動，財團法人真善美基金會、財團法人薇閣文教公益基金會以及財團法人純青社會福利基金會與國立國父紀念館共同主辦「真善美講座」，特邀九天民俗技藝團團長許振榮先生於1月15日下午2時30分於國父紀念館演講，講題為「夢想改變實踐-九天民俗技藝團築夢之路」，許振榮先生將與聽眾分享他的人生故事。



許振榮先生將由個人生命經驗出發，分享他的童年家庭生活與學習經歷，如何從一個世俗眼光中不學好的陣頭囝仔，憑著自己的力量創立宮廟，組成陣頭團隊，進而創立「九天民俗技藝團」，將臺灣傳統表演藝術帶上國際舞臺；同時也收容並輔導中輟學生，幫助他們重返校園，透過表演習得一技之長，找到人生的方向。創團以來的20多年間，「九天民俗技藝團」為了完成夢想、發揚臺灣文化，完成揹鼓環島、揹鼓與三太子上玉山，甚至扛著三太子挑戰撒哈拉極地馬拉松等壯舉，如今也為了推廣專屬臺灣的文化運動，每年七月間舉行「九天盃太子極限環臺賽」，鼓勵國內、外青年學子挑戰自我、堅持夢想，希望將九天『不放棄』的精神，更深更廣地傳承下去。許振榮先生將於1月15日下午與民眾分享「夢想改變實踐-九天民俗技藝團築夢之路」，敬邀各界人士踴躍參加講座，相關資訊請電洽該館02-27588008 分機 523洽詢。



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207258.aspx