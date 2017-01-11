新浪科技訊 日期:1月11日晚間消息，硬碟廠商希捷今日宣布，將關閉中國蘇州工廠，並因此而裁員2000多人。

據悉，蘇州工廠已貼出解散公告，稱出於持續優化運營效率的考慮，不得不做出提前解散工廠的決定。

希捷表示：「此次提前解散蘇州工廠是希捷繼續縮減全球生產規模，以更好適應現在及未來市場需求的措施之一。」

希捷發言人凱莉·張(Kelly Zhang)稱，此次裁員也是希捷去年7月宣布的全球重組計劃的一部分。

希捷去年7月曾宣布，在2017財年結束前計劃裁員約6500人，佔全球員工總數的約14%。

希捷的硬碟產品主要用於PC中，由於包括PC廠商在內的設備製造商的需求低迷，希捷的業務受到了巨大影響。

希捷蘇州在公告中稱，會根據勞動合同法依法支付賠償金，將於1月11日至18日辦理員工離職手續。

其實，希捷蘇州工廠宣布倒閉也不是特別令人意外。早在2015年9月，蘇州工廠就開始分批裁員。2016年12月有消息稱，希捷蘇州工廠即將關閉。(李明)